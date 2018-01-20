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JazzWeek: джаз нового года
20.01.2018
Еще в конце 2017 года Пат Мартино со своим альбомом Formidable утвердился на первом месте в чарте популярности джазовых альбомов среди американских радиослушателей. И вот год 2018-й отсчитал уже почти три недели – и что же? Пат Мартино так и не собирается никому уступать первую строчку: он по-прежнему самый популярный! Да и в целом пока американская аудитория не делает резких движений – в первой десятке самых популярных остались практически все те же музыканты и альбомы, которые праздновали успех в декабре, только несколько изменив позиции относительно друг друга. Единственное новое имя в этой «горячкй десятке» - это имя, хорошо знакомое нашим читателям – про новый альбом Стива Слегла Dedication можно прочесть на нашем сайте. Что же до лейблов, то тут картина очевидна: безоговорочный и абсолютный успех HighNote – весь виртуальный пьедестал за этим удачливым лейблом. А вот так выглядит вся первая десятка по данным на 22 января:
Pat Martino Formidable (HighNote)
Eric Alexander Song of No Regrets (HighNote)
Houston Person Rain or Shine (HighNote)
Gregory Porter Nat King Cole & Me (Blue Note)
Caesar Frazier Instinct (Doodlin)
Christian McBride Big Band Bringin' It (Mack Avenue)
Steve Slagle Dedication (Panorama)
Cory Weeds Let's Groove: The Music of Earth Wind & Fire (Cellar Live)
Joey Alexander Joey. Monk. Live! (Motema)
Vincent Herring Hard Times (Smoke Sessions)
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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