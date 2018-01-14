Jazz at Lincoln Center Orchestra вспоминает Гудмена

Три концерта, 11, 12 и 13 января в Линкольн-Центре в Нью-Йорке, дал его знаменитый Jazz at Lincoln Center Orchestra Уинтона Марсалиса в честь памятного события в истории джаза – первого концерта «короля свинга» Бенни Гудмена и его оркестра в Карнеги-Холл, состоявшегося в 1938 году. Главным организатором и руководителем оркестра в этих шоу был постоянный духовик и музыкальный директор оркестра Виктор Гойнс (Victor Goines). С его точки зрения, эти концерты – прекрасная возможность вспомнить и воздать дань уважения не только Гудмену, но и тем гостям оркестра, которых он вывел на сцену – Лестеру Янгу, Баку Клейтону, Джонни Ходжесу, Харри Карни, Фредди Грину, Кути Уильямсу, Каунту Бэйзи. В программе концертов звучала музыка не только Гудмена, но и его современников – Бэйзи, Эллингтона, Гершвина, Фэтса Уоллера, Луиса Примы. Гойнс вспоминает также, что концерт Гудмена в Карнеги-Холл был одним из первых, когда вместе вышли на сцену белые и темнокожие музыканты – один из важных шагов на долгом пути к установлению расового равноправия. Вспоминает он и роль, которую сыграл Гудмен, как и его коллеги по инструменту Сидней Беше, Альфонс Пику, Арти Шоу, в развитии искусства игры на кларнете в джазе.



Не удивительно в этой связи, что вместе с Jazz at Lincoln Center Orchestra в концертах участвовали самые именитые кларнетисты современного джаза – в первую очередь Анат Коэн, неизменно признаваемая лучшей кларнетисткой года в последнее десятилетие, а также Джанель Райхман и ветеран Кен Пепловски. Кроме них в концерте также участвовал мультиинструменталист и обладатель премии Грэмми за 2017 год Тед Неш.



Леонид АУСКЕРН

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