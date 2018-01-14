Леван Ломидзе – 25 лет группе Blues Cousins



Музыкальный фестиваль «АРТ-Атмосфера» приглашает вас 16 февраля 2018 года в 19-00 на праздничное блюзовое шоу, приуроченное к 25-летию группы Blues Cousins – Леван Ломидзе и его коллеги взорвут сцену московского Центрального дома художника на Крымском Валу!



Леван Ломидзе – блюзовый самородок, первый гитарист из России, получивший признание на родине блюза. В багаже этого грандиозного артиста множество побед, вот несколько из них.



В 2002 году вместе с группой Blues Cousins Леван подписал долгосрочный контракт с Вашингтонским блюзовым сообществом США, в ходе которого музыканты сыграли более 100 концертов по всей стране.



В 2000 году на фестивале «Blues Sur Seine» (Франция) Леван был награжден призом зрительских симпатий, а его коллектив Blues Cousins назван лучшей группой среди 57 коллективов. Jean Guilermo, президент фестиваля: «Я счастлив, что Французская публика открыла для себя Blues Cousins, группу, которая превзошла всех своей энергетикой и обаянием».



По результатам опроса слушателей передачи «Доктор Блюз» на «Открытом Радио» Леван Ломидзе единогласно был признан лучшим российским блюзовым музыкантом.



В 2005 году на студии американской компании Jazz Stream Records Леван и Blues Cousins записал «живой» альбом «Live in USA», что по-настоящему взорвало российскую блюзовую сцену!



Артист награжден мэром Москвы за акцию «Рок против наркотиков» на Красной Площади.



По оценке «The Moscow Times» Blues Cousins является самой востребованной группой в клубах Москвы.



Blues Magazine (Paris) – «Blues Cousins – это группа великолепных музыкантов, альбом 1999 года «Дождь» получил нашу оценку “Excellent” с присвоением 4-х звезд». Маргарита Пушкина, МК, о фестивале Blues.ru: «Леван Ломидзе со своим Blues Cousins буквально всех поставили на уши, это было самое горячее выступление!»



Lloyd Peterson, президент фестиваля Mount Baker Blues: «Меня чуть не сдуло от энергетики, исходящей со сцены, во время выступления Blues Cousins!»



Последние 7 лет Леван Ломидзе официально входит в 10-ку лучших гитаристов России (Guitars.ru, Audio-Video, Music Box).



Вас ждет только проверенная музыка!



Ксения Виноградова Расскажи друзьям:





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