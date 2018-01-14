Леван Ломидзе – 25 лет группе Blues Cousins

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Леван Ломидзе – 25 лет группе Blues Cousins

14.01.2018


Леван Ломидзе – 25 лет группе Blues Cousins
Музыкальный фестиваль «АРТ-Атмосфера» приглашает вас 16 февраля 2018 года в 19-00 на праздничное блюзовое шоу, приуроченное к 25-летию группы Blues Cousins – Леван Ломидзе и его коллеги взорвут сцену московского Центрального дома художника на Крымском Валу!

Леван Ломидзе – блюзовый самородок, первый гитарист из России, получивший признание на родине блюза. В багаже этого грандиозного артиста множество побед, вот несколько из них.

В 2002 году вместе с группой Blues Cousins Леван подписал долгосрочный контракт с Вашингтонским блюзовым сообществом США, в ходе которого музыканты сыграли более 100 концертов по всей стране.

В 2000 году на фестивале «Blues Sur Seine» (Франция) Леван был награжден призом зрительских симпатий, а его коллектив Blues Cousins назван лучшей группой среди 57 коллективов. Jean Guilermo, президент фестиваля: «Я счастлив, что Французская публика открыла для себя Blues Cousins, группу, которая превзошла всех своей энергетикой и обаянием».

По результатам опроса слушателей передачи «Доктор Блюз» на «Открытом Радио» Леван Ломидзе единогласно был признан лучшим российским блюзовым музыкантом.

В 2005 году на студии американской компании Jazz Stream Records Леван и Blues Cousins записал «живой» альбом «Live in USA», что по-настоящему взорвало российскую блюзовую сцену!

Артист награжден мэром Москвы за акцию «Рок против наркотиков» на Красной Площади.

По оценке «The Moscow Times» Blues Cousins является самой востребованной группой в клубах Москвы.

Blues Magazine (Paris) – «Blues Cousins – это группа великолепных музыкантов, альбом 1999 года «Дождь» получил нашу оценку “Excellent” с присвоением 4-х звезд». Маргарита Пушкина, МК, о фестивале Blues.ru: «Леван Ломидзе со своим Blues Cousins буквально всех поставили на уши, это было самое горячее выступление!»

Lloyd Peterson, президент фестиваля Mount Baker Blues: «Меня чуть не сдуло от энергетики, исходящей со сцены, во время выступления Blues Cousins!»

Последние 7 лет Леван Ломидзе официально входит в 10-ку лучших гитаристов России (Guitars.ru, Audio-Video, Music Box).

Вас ждет только проверенная музыка!

Ксения Виноградова
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
26.12.201720 лет группе Spoonful
21.11.2017Британская группа Incognito выступит в Москве
03.10.2017Концерт группы Real Jam в Кремле
06.09.2017Швейцарско-ливанская группа PRAED в Санкт-Петербурге
18.08.2017"Живой уголок" представляет группу ХОЙ
04.07.2017Blue Note Jazz Club: теперь и в Рио
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com