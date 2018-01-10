"Ветка сирени: зима" в Культурном Центре ДОМ

16 января в московском Культурном Центре ДОМ состоится романтическая мистерия «Ветка сирени: зима» - на пересечении традиций русской музыкальной классики, рока, джаза и высокой поэзии.



Концерт станет продолжением кросс-проекта «Ветка сирени», прошедшего в Музее русской иконы в апреле и октябре прошлого года. В акции примут участие: знаменитый рок-музыкант Олег Сакмаров («Аквариум», «Наутилус Помпилиус», «Колибри»), пианистка Десислава Бобрина (лауреат международных конкурсов в Италии, Франции, Болгарии и России), актер Театра «У Никитских ворот» Антон Бельский, дудукист Виталий Погосян из Санкт-Петербурга и выдающийся фри-джазовый музыкант Сергей Летов, танцевальный дуэт Дмитрий Тарута (вице-чемпион Европы и финалист чемпионата мира в программе латиноамериканского секвея) - Диана Султангалиева (призер конкурсов Freedom to Dance и Moscow Ball 2017).



В программе вечера: фортепианные и вокальные произведения Глинки, Чайковского и Рахманинова; стихи Пушкина, Блока, Есенина, Цветаевой, а также композиции армянских советских композиторов Арно Бабаджаняна и Микаэла Таривердиева. Финалом программы станет исполнение песни «Imagine» Джона Леннона в аранжировке для рояля, флейты и дудука.



Вход свободный!



Начало: 20.00



Адрес: Большой Овчинниковский пер., 24с4, м.Новокузнецкая, Третьяковская

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