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Cuneiform Records – остановка на взлете

08.01.2018


Cuneiform Records – остановка на взлете
В 2017 году независимый лейбл из Вашингтона Cuneiform Records добился едва ли не самых лучших результатов за все 35 лет своего существования. Основанная в 1984 году Стивом Фейгенбаумом (Steve Feigenbaum) фирма, издавая в год в среднем по 15 альбомов, ориентировалась изначально на прогрессивную авангардную музыку, причем не только американскую, но и европейскую, что для американских лейблов не очень характерно. В каталоге Cuneiform Records – записи Стива Лэйси, Роузвелла Радда, Роберта Уайетта, Matching Mole, Nucleus, Элтона Дина и других музыкантов с «лица необщим выраженьем». И вот, в 2017 году изданный лейблом альбом Вадады Лео Смита America’s National Parks критики журнала Downbeat назвали “Альбомом года», сам Вадада в этом же опросе стал «Джазменом года» и «Трубачом года». Музыкантом года его назвала и Ассоциация джазовых журналистов. Гитаристка Мэри Хальворсон, также записывающаяся на Cuneiform Records, в опросе критиков Downbeat стала лучшей гитаристкой и главной восходящей звездой года.

И вот, на фоне этих успехов, в самом начале 2018 года, Cuneiform Records объявила, что новых релизов в этом году не будет. Фейгенбаум берет годичный перерыв для осмысления ситуации и «перезагрузки» деятельности лейбла. Как указано в пресс-релизе, существенное снижение продаж дисков на самых разных видах носителей, характерное для индустрии в целом, больно бьет по небольшим независимым компаниям. Лейбл продолжит свою деятельность на других направлениях, но что касается выпуска альбомов – необходим перерыв. В Cuneiform Records надеятся, что только на год…

Леонид АУСКЕРН

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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