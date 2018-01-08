Книга о джазе и роке в отдельно взятом городе



Непосредственно перед новым годом, армянские любители джаза и рока, да и все те, кто интересуется этими жанрами периода СССР получили прекрасный подарок. Благодаря огромной работе, проведенной первым диджеем и радио ведущим города Ленинакана (ныне Гюмри, Армения, второй город республики) Людмиле Билбилиди, которая все свою жизнь организовывала концерты, в те годы еще запрещенные, вела радио передачи, готовила материалы для телепередач, собирала фотографии музыкантов своего родного города, информацию о них, в свет вышла книга «Джаз роковый Ленинакан 1964-1988».



Это не художественная книга и не справочник. Это нечто среднее. Наряду с подробнейшей информацией по каждому году и группам, существовавшим и работавшим в те годы, есть и авторские отсутпления, вкратце рассказывающие о тех годах жизни, о трудностях, существовавших в вопросах развития джаза и, особенно, рока в стране Советов.



Невозможно без комка в горле читать и сухие строки, относящиеся ко многим указанным там музыкантам – «погиб в день землетрясения 7 декабря 1988 года». В тот день с лица земли был стерт город Спитак, более чем серьезным разрушениям подвергся сам Ленинакан и многие маленькие города и села Армении. Вполне понятно, что тогда в городе остановилась не только джзовая и рок жизнь. На этой дате и обрывается повествование. Стало не до музыки.



Сегодня, спустя 29 лет после катастрофы, Гюмри – культурная столица Армении, где вновь звучит джаз и рок. Пора писать вторую часть музыкальной истории города.



Армен Манукян



Армен Манукян



Армен Манукян



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Армен МАНУКЯН

страна

Армения Расскажи друзьям:





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