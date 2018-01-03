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Джаз на море

03.01.2018


Джаз на море
Одним из первых джазовых фестивалей в календаре только начавшегося 2018 года может считаться Jazzfest At Sea – «Джаз на море», который проходит с 3 по 14 января. Впрочем, это фестиваль своеобразный, на самом деле являющийся приятным морским круизом по Карибскому морю на роскошном лайнере, который выходит из Майами, Флорида, посещает Сент-Томас, Антигуа, Барбадос, Арубу и ряд других островов-государств, и вновь возвращается в Майами. Но при этом каждый день пассажиров ждут интенсивные джазовые концерты, рассчитанные прежде всего на любителей джазовой традиции, джаз 20-х – 40-х годов, от чикагского джаза и диксиленда и до свинга.

Соответственно, в программе этого фестиваля-круиза собраны первоклассные мастера традиционного джаза, например, легендарный ветеран, трубач-корнетист Уоррен Ваше, игравший еще с Гудменом и Вуди Херманом, и его сын, не менее известный кларнетист Алан Ваше, виртуоз джазового фортепьяно Джонни Варро, гитарист Ховард Альден, пианист Марк Шейн, тенор-саксофонист Харри Аллен и многие другие. Вокальный джаз будут представлять известнейшая исполнительница стандартов Ребекка Килгор, пианистка и вокалистка Айви Эванс, а также Банью Гибсон, также работаюшая исключительно с репертуаром 20-х – 40-х годов. Так что, на Jazzfest At Sea будет кого послушать!

Насколько дорог такой джазовый круиз-фестиваль? Понятно, что все относительно и зависит от благосостояния конкретного джазового фэна, но цены на каюты колеблются, в зависимости от их класса, от 1400 до 4300 долларов. Организаторы приглашают в круиз не более 250 гостей – каждый из них должен быть погружен в атмосферу уюта и спокойствия, нарушаемого только звуками джаза – и никакой толкучки и суеты обычных туристских круизов.

Леонид АУСКЕРН

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг, традиционный джаз
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