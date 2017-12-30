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Джазовые кавалеры Ордена Британской Империи

30.12.2017


Джазовые кавалеры Ордена Британской Империи
В предновогодние дни вся мировая пресса шумит пор поводу присуждения рыцарского звания Ринго Старру и Барри Гиббу, которые теперь получили право на приставку «сэр» к своему имени. Но одновременно был опубликован и список людей, проявивших себя в разных сферах деятельности и награжденных королевой Елизаветой II Орденами Британской Империи разных степеней.

Есть среди них и связанные с джазом музыканты. В частности, с одинаковым комментарием «За заслуги в музыке» кавалерами (членами) Ордена Британской Империи стали джазовый певец, актер и композитор Кливленд Александр Уоткисс (Cleveland Alexander WATKISS) и руководитель Национального молодежного Джазового Оркестра (NYJO) Ян Найджел Талли (Ian Nigel TULLY). Поздравляем!

Леонид АУСКЕРН

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
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