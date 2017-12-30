Потери – 2017

Традиционно, в конце года наш сайт вспоминает тех, кого мы потеряли на всей дистанции 2017-го… Звезды первой величины и просто очень хорошие музыканты – их было много и в джазе, и в блюзе, и в других близких нам направлениях. Особенно черным этот год стал для рок-н-ролла, потерявшего сразу нескольких прославленных королей. Да простят нас те, чей физический уход остался незамеченным нами, ваша музыка все равно пребудет с теми, кто ее продолжает любить…
Абдул Халим Джаффер Хан (Abdul Halim Jaffer Khan,16.2.1927 – 4.1.2017) – видный индийский ситарист, один из трех самых выдающихся ситаристов Индии вместе с Рави Шанкаром и Вилайят Ханом, обладатель многих национальных премий. Записывался с Дэйвом Брубеком.
Нат Хентофф (Nathan Irving "Nat" Hentoff, 10.6.1925 – 7.1.2017) – крупнейший американский джазовый критик, сотрудничавший с ведущими джазовыми изданиями
Риза Аршад (Riza Arshad, 2.11.1963 – 13.1.2017) – индонезийский пианист и композитор. Представитель прог-рока, основатель группы simakDialog
Джефф Николс (Geoff Nicholls; 28.2.1948 – 28.1.2017) – английский рок-музыкант, клавишник Black Sabbath
Свенд Асмуссен (Svend Asmussen, 28.2.1916 – 7.2.2017) – датский джазовый скрипач, мастер стиля свинг
Эл Джерро ( Al Jarreau; 12.3.1940- 12.2.2017) – выдающийся американский джазовый певец, семикратный лауреат Грэмми, единственный артист, получавший Грэмми и в джазе, и в поп-музыке, и в ритм-энд-блюзе
Клайд Стабблфилд (Clyde Austin Stubblefield, 18.4.1943 – 18.2.2017) – американский барабанщик стиля соул, работал с Джеймсом Брауном
Лэрри Кориелл (Larry Coryell; 2.4.1943 – 19.2.2017) – выдающийся американский джазовый гитарист, один из пионеров джаз-рока или музыки фьюжн
Фумио Карасима (Fumio Karashima, 9.3.1948 – 24.2.2017) – японский джазовый пианист направления мэйнстрим
Миша Менгельберг (Misha Mengelberg; 5.6.1935 – 3.3.2017) – голландский джазовый пианист и композитор, крупнейший мастер европейского авангарда
Томми ЛиПума (Tommy LiPuma, 5.7.1936 – 13.3.2017) – видный американский джазовый продюсер, обладатель пяти премий Грэмми, работал с Майлсом Дэвисом, Биллом Эвансом, Дайаной Кролл и другими звездами
Джеймс Коттон (James Henry Cotton, 1.7.1935 – 16.3.2017) – видный американский блюзовый гармошечник, певец, композитор
Чак Берри (Charles Edward Anderson Berry, 16.10.1926 – 18.3.2017) – американский певец и гитарист, один из самых великих королей рок-н-ролла
Артур Блайт (Arthur Murray Blythe, 5.7.1940 – 27.3.2017) – американский джазовый альт-саксофонист и композитор
Лонни Брукс (Lee Baker Jr.,16.12.1933 – 1.4.2017) – американский блюзовый гитарист и певец, крупный мастер чикагского блюза
Дж. Джейлс (John Warren "J." Geils Jr, 20.2.1946 – 11.4.2017) – американский рок и блюзовый гитарист, лидер J. Geils Band
Алан Холдсуорт (Allan Holdsworth, 6.8.1946 – 15.4.2017) – видный английский гитарист и композитор в сфере прог-рока и фьюжн, играл в Bruford, Soft Machine, U.K., Tempest
Клайв Брукс (Clive Colin Brooks, 28.12.1949 – 5.5.2017) – английский барабанщик в сфере прог-рока, работал с Egg, Pink Floyd
Грегг Оллмэн (Gregory LeNoir "Gregg" Allman, 6.12.1947 – 27.5.2017) – американский рок-вокалист и клавишник The Allman Brothers Band
Джери Аллен (Geri Allen, 12.6.1957 – 27.6.2017) – американская джазовая пианистка и композитор
Фил Корэн (Kelan Phil Cohran, 8.5.1927 – 28.6.2017) – американский джазовый трубач, работал с Sun Ra Arkestra
Зденек Юрачка (Zdeněk Juračka, 19.5.1947 – 3.7.2017) – чешский рок-гитарист, играл в Rebels, George and Beatovens, Tango, Žlutý pes
Мелвин Дикон Джонс (Melvyn "Deacon" Jones, 12.12.1943 – 6.7.2017) – американский блюзовый органист, основатель Baby Huey & the Babysitters