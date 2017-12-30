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Потери – 2017

30.12.2017


Потери – 2017
Традиционно, в конце года наш сайт вспоминает тех, кого мы потеряли на всей дистанции 2017-го… Звезды первой величины и просто очень хорошие музыканты – их было много и в джазе, и в блюзе, и в других близких нам направлениях. Особенно черным этот год стал для рок-н-ролла, потерявшего сразу нескольких прославленных королей. Да простят нас те, чей физический уход остался незамеченным нами, ваша музыка все равно пребудет с теми, кто ее продолжает любить…

Абдул Халим Джаффер Хан (Abdul Halim Jaffer Khan,16.2.1927 – 4.1.2017) – видный индийский ситарист, один из трех самых выдающихся ситаристов Индии вместе с Рави Шанкаром и Вилайят Ханом, обладатель многих национальных премий. Записывался с Дэйвом Брубеком.

Нат Хентофф (Nathan Irving "Nat" Hentoff, 10.6.1925 – 7.1.2017) – крупнейший американский джазовый критик, сотрудничавший с ведущими джазовыми изданиями

Риза Аршад (Riza Arshad, 2.11.1963 – 13.1.2017) – индонезийский пианист и композитор. Представитель прог-рока, основатель группы simakDialog

Джефф Николс (Geoff Nicholls; 28.2.1948 – 28.1.2017) – английский рок-музыкант, клавишник Black Sabbath

Свенд Асмуссен (Svend Asmussen, 28.2.1916 – 7.2.2017) – датский джазовый скрипач, мастер стиля свинг

Эл Джерро ( Al Jarreau; 12.3.1940- 12.2.2017) – выдающийся американский джазовый певец, семикратный лауреат Грэмми, единственный артист, получавший Грэмми и в джазе, и в поп-музыке, и в ритм-энд-блюзе

Клайд Стабблфилд (Clyde Austin Stubblefield, 18.4.1943 – 18.2.2017) – американский барабанщик стиля соул, работал с Джеймсом Брауном

Лэрри Кориелл (Larry Coryell; 2.4.1943 – 19.2.2017) – выдающийся американский джазовый гитарист, один из пионеров джаз-рока или музыки фьюжн

Фумио Карасима (Fumio Karashima, 9.3.1948 – 24.2.2017) – японский джазовый пианист направления мэйнстрим

Миша Менгельберг (Misha Mengelberg; 5.6.1935 – 3.3.2017) – голландский джазовый пианист и композитор, крупнейший мастер европейского авангарда

Томми ЛиПума (Tommy LiPuma, 5.7.1936 – 13.3.2017) – видный американский джазовый продюсер, обладатель пяти премий Грэмми, работал с Майлсом Дэвисом, Биллом Эвансом, Дайаной Кролл и другими звездами

Джеймс Коттон (James Henry Cotton, 1.7.1935 – 16.3.2017) – видный американский блюзовый гармошечник, певец, композитор

Чак Берри (Charles Edward Anderson Berry, 16.10.1926 – 18.3.2017) – американский певец и гитарист, один из самых великих королей рок-н-ролла

Артур Блайт (Arthur Murray Blythe, 5.7.1940 – 27.3.2017) – американский джазовый альт-саксофонист и композитор

Лонни Брукс (Lee Baker Jr.,16.12.1933 – 1.4.2017) – американский блюзовый гитарист и певец, крупный мастер чикагского блюза

Дж. Джейлс (John Warren "J." Geils Jr, 20.2.1946 – 11.4.2017) – американский рок и блюзовый гитарист, лидер J. Geils Band

Алан Холдсуорт (Allan Holdsworth, 6.8.1946 – 15.4.2017) – видный английский гитарист и композитор в сфере прог-рока и фьюжн, играл в Bruford, Soft Machine, U.K., Tempest

Клайв Брукс (Clive Colin Brooks, 28.12.1949 – 5.5.2017) – английский барабанщик в сфере прог-рока, работал с Egg, Pink Floyd

Грегг Оллмэн (Gregory LeNoir "Gregg" Allman, 6.12.1947 – 27.5.2017) – американский рок-вокалист и клавишник The Allman Brothers Band

Джери Аллен (Geri Allen, 12.6.1957 – 27.6.2017) – американская джазовая пианистка и композитор

Фил Корэн (Kelan Phil Cohran, 8.5.1927 – 28.6.2017) – американский джазовый трубач, работал с Sun Ra Arkestra

Зденек Юрачка (Zdeněk Juračka, 19.5.1947 – 3.7.2017) – чешский рок-гитарист, играл в Rebels, George and Beatovens, Tango, Žlutý pes

Мелвин Дикон Джонс (Melvyn "Deacon" Jones, 12.12.1943 – 6.7.2017) – американский блюзовый органист, основатель Baby Huey & the Babysitters

Рэй Фири (Raymond Chikapa Enock Phiri, 23.3.1947 – 12.7.2017) – южноафриканский гитарист стиля фьюжн

Эгиль Капстад (Egil Kapstad, 6.8.1940 – 13.7.2017) – норвежский джазовый пианист, композитор и аранжировщик

Честер Беннингтон (Chester Charles Bennington; 20.3.1976 – 20.7.2017) – американский рок-вокалист, лидер Linkin Park, покончил собой

Эррол Дайерс (Errol Dyers, 29.3.1952 – 21.7.2017) – южноафриканский джазовый гитарист и композитор

Чак Леб (Charles Samuel "Chuck" Loeb, 7.12.1955 – 31.7.2017) – американский джазовый гитарист в сфере фьюжн и смус-джаза, играл в Steps Ahead и Fourplay

Мариан Варга (Marián Varga, 29.1.1947 – 9.8.2017) – словацкий пианист и органист, создатель арт-роковой группы Collegium Musicum

Джон Аберкромби (John Laird Abercrombie, 16.12.1944 – 22.8.2017) – видный американский джазовый гитарист стилей пост-боп и фьюжн

Уолтер Беккер (Walter Carl Becker, 20.2.1950 – 3.9.2017) – американский гитарист, басист, создатель группы Steely Dan

Дон Уильямс (Donald Ray Williams; 27.5.1939 – 8.9.2017) – видный американский певец стиля кантри

Лео Кейперс (Leo Cuypers, 1.12.1947 – 5.9.2017) – голландский новоджазовый пианист и композитор

Лаудир де Оливейра (Laudir Soares de Oliveira, 6.1.1940 – 17.9.2017) – бразильский перкуссионист и продюсер, в середине 70-х играл в группе Chicago

Том Петти (Thomas Earl Petty, 20.10.1950-2.10.2017) – американский рок-гитарист и певец, основатель Tom Petty and the Heartbreakers

Фэтс Домино (Antoine Dominique "Fats" Domino Jr., 26.2.1928 – 24.10.2017) – американский певец и пианист, один из главных королей рок-н-ролла

Лайош Сом (Som Lajos, 1.10.1947 – 30.10.2017) – венгерский рок-гитарист, играл в группах Neoton и Piramis

Бен Райли (Benjamin Alexander Riley Jr., 17.7.1933 – 18.11.2017) – американский джазовый барабанщик, играл с Монком,, Ахмадом Джамалом, Элис Колтрейн

Малькольм Янг (Malcolm Mitchell Young; 6.1.1953 – 18.11.2017) – австралийский рок-гитарист шотландского происхождения, основатель AC/DC

Джордж Авакян (George Mesrop Avakian, 15.3.1919 – 22.11.2017) – видный американский джазовый продюсер и историк джаза армянского происхождения

Джон Хендрикс (John Carl Hendricks, 16.9.1921 – 22.11.2017) – известный американский джазовый певец, участник трио Lambert, Hendricks & Ross

Джонни Холидей (Jean-Philippe Léo Smet, 15.6.1943 – 5.12.2017) – французский певец, первый король рок-н-ролла континентальной Европы

Санни Мюррей (James Marcellus Arthur "Sunny" Murray, 27.9.1936 – 7.12.2017) – американский джазовый барабанщик, крупный мастер фри-джаза

Кевин Мэхогэни (Kevin Bryant Mahogany, 30.7.1958 – 17.12.2017) – видный американский джазовый певец стиля мэйнстрим

Роузвелл Радд (Roswell Hopkins Rudd Jr., 17.11.1936 – 21.12.2017) – знаменитый американский джазовый тромбонист

Леонид АУСКЕРН

авторы
Леонид АУСКЕРН
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