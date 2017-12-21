Умер Кевин Мэхогэни

17 декабря 2017 года всего лишь на 60-м году жизни умер один из виднейших джазовых вокалистов США Кевин Мэхогэни (Kevin Mahogany). Смерть наступила от сердечного приступа. Кевин родился в Канзас-Сити 30 июля 1958 года. Начинал он как пианист, пробовал себя в качестве духовика, но потом оказалось, что его подлинное призвание – это вокал. Большое влияние на него оказали Эл Джерро, Эдди Джефферсон и трио Хендрикс, Ламберт и Росс. Мэхогэни не был джазовым революционером, предпочитал мэйнстрим, обладал великолепной техникой скэта, сочным глубоким голосом. Первый свой сольный альбом Кевин выпустил в 1993 году. В 1996 году Мэхогэни снялся в эпизодической роли в фильме Роберта Олтмэна «Канзас-Сити», прототипом его героя был известный местный певец Биг Джо Тернер. Помимо успешной сольной карьеры, Мэхогэни преподавал в Беркли и в Университете Майами. Он много и с неизменным успехом гастролировал, в том числе и по пост-советскому пространству.



Леонид АУСКЕРН

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