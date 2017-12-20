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Карим Абдул-Джаббар выступит на джазовом конгрессе

20.12.2017


Карим Абдул-Джаббар выступит на джазовом конгрессе
Каждый год журнал JazzTimes и Jazz at Lincoln Center совместно организуют в начале января масштабную джазовую конференцию под названием Jazz Congress. В 2018 году она пройдет 11 и 12 января в нью-йоркском Линкольн-центре. Основной доклад в этот раз доверено сделать необычной для джаза персоне: это будет один из величайших американских баскетболистов, 70-летний Карим Абдул-Джаббар (Kareem Abdul-Jabbar). После ухода из профессионального спорта этот легендарный спортсмен стал Культурным Послом Соединенных Штатов, известным писателем, кинопродюсером и журналистом, ведущим свою персональную колонку в таких престижных изданиях, как американский журнал Time и британская газета Guardian.

Затем Конгресс войдет в свое привычное русло: музыканты, журналисты, представители музыкальной индустрии будут в этот раз дискутировать по таким темам, как «Раса и Джаз», «Новые модели джазового образования», «Джаз и гендерные вопросы» и так далее. Среди участников этих дискуссий – такие известные музыканты, как Теренс Бланчард, Аарон Голдберг, Кенни Бэрон, Этан Иверсон, Рене Мари, Уинтон Марсалис, Мэтт Уилсон и многие другие.

Специальная премия имени Брюса Линдвалла будет вручена на Конгрессе известной барабанщице, бэнд-лидеру и продюсеру Терри Линн Каррингтон.

На фото - Карим Абдул-Джаббар

Леонид АУСКЕРН

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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