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В Москве отпразднуют 100-летие Эллы Фицджеральд

19.12.2017


В Москве отпразднуют 100-летие Эллы Фицджеральд
24 декабря в рамках культового фестиваля GOLDEN JAZZ в излюбленном для меломанов Backstage Crocus City Hall состоится празднование 100-летия «первой леди джаза», величайшей вокалистки в истории джазовой музыки Эллы Фицджеральд (Ella Fitzgerald). В праздничном концерте «Рождественский вечер» композиции обладательницы голоса диапазоном в три октавы и 13-кратного лауреат премии «Грэмми» исполнят самые известные джазовые исполнители России.

Одну из знаковых композиций «первой леди песен» Someone to Watch over Me («Тот, кто будет оберегать меня») исполнит народная артистка России, трёхкратная обладательница Национальной российской премии «Овация» Лариса ДОЛИНА. В этот вечер также выступят самые яркие звезды российского джаза. В сопровождении джазового-симфонического оркестра Шера ОСТОНА лучшие композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, а также рождественские и новогодние композиции из золотого фонда мировой классики джаза и популярной музыки исполнят Этери БЕРИАШВИЛИ, Ренат ИБРАГИМОВ, Александра БЕЛЯКОВА, Opera PRIMA, Егор СЕСАРЕВ, Александра ШЕРЛИНГ, Андрей БАРИНОВ, Мари КАРНЕ, Полина ЗИЗАК, Мария АНТИПОВСКАЯ и Dominik Joker.

По словам автора и продюсера проекта GOLDEN JAZZ, известного российского джазмена Шера Остона, «Рождественский вечер» пройдет в лучших традициях европейских рождественских балов и подарит зрителю незабываемые минуты соприкосновения с наследием легендарной джазовой вокалистки Эллы Джейн Фицджеральд.

«Этот концерт мы посвятим творчеству этой великой джазовой певицы, 100-летний юбилей которой отмечает весь музыкальный мир, - говорит Шер Остон. - Вклад Эллы Фицджеральд в развитие и популяризацию жанра невозможно переоценить, как невозможно объять необъятное. Чтобы отметить эту знаменательную дату и отдать дань уважения «Леди Элле» мы пригласили выступить самых ведущих джазовых исполнители России».

И еще один музыкальный сюрприз для гостей вечера – эксклюзивный суперсет от самого модного и популярного диджея России DJ Katya GUSEVA, который также будет включать в себя знаковые вещи легендарной Эллы Фицджеральд.

Мероприятие посетят медийные персоны, известные любители джазовой музыки из числа деятелей культуры, искусства, политики и спорта.

страна
Россия
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