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Выходные в Швейцарии вместе с Радио JAZZ 89.1 FM

18.12.2017


Выходные в Швейцарии вместе с Радио JAZZ 89.1 FM
Новый год все ближе, а значит, наступает время волшебства и исполнения самых заветных желаний.

Радио JAZZ 89.1 FM приготовило для своих слушателей незабываемый новогодний подарок – розыгрыш ваучера на посещение гранд-отеля Steigenberger Grandhotel Belvédère в Давосе на востоке Швейцарии. Отель открыл свои двери в далёком 1875 году и заслуженно считается легендой и самым роскошным отелем курорта. За это время Новый год здесь встретили Томас Манн, Чарли Чаплин, Билл Клинтон, Бред Питт и Анжелина Джоли, Билл Гейтс, Ричард Бренсон и многие другие представители политической, творческой и экономической элиты.

Чтобы принять участие в розыгрыше и выиграть уик-енд в снежных Альпах, нужно совсем немного: с 17 по 27 декабря 2017 года сделать фото своей украшенной новогодней ёлки и выложить снимок в одной из социальных сетей – Вконтакте, Facebook или Instagram – с хэштегом#НовыйГодВСтилеДжаз. Итоги конкурса Радио JAZZ 89.1 FM подведет в выпуске программы "Концерт-холл" 31 декабря.

Подробнее о правилах проведения акции можно узнать на сайте www.radiojazzfm.ru.

страна
Россия
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