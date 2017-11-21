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Британская группа Incognito выступит в Москве

21.11.2017


Британская группа Incognito выступит в Москве
Британская группа Incоgnito выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 29 ноября 2017 года. В концерте прозвучат композиции из альбомов бэнда в стиле acid/funk – jazz.

Британский проект Incоgnito вот уже четыре десятилетия пользуется популярностью во всем мире. Это одна из первых и, несомненно, одна из самых ярких команд, играющих acid/funk-jazz.

Группу создал в конце 1970-х гитарист, певец, продюсер Жан-Поль «Блуи» Моник. Ее состав неоднократно менялся, полный список выступавших «под знаком» Incognito, насчитывает сотни имен музыкантов – выходцев из 32 стран. Но при этом главный стилевой тренд неизменно сохранялся, в чем чувствует твердая рука «отца-основателя». «Блуи» Моник, уроженец острова Маврикий, попал в Великобританию ребенком. Новые жизненные и музыкальные впечатления не заставили его забыть те, что были получены в детстве. «В очень молодом возрасте, – сказал он в интервью Leisure.lab, – я пришел к осознанию того, что музыка обладает магической силой, в ее власти влиять на настроение людей и добиваться перемен. Я видел, как усталые люди, измученные тяжелой работой на плантациях сахарного тростника, падали на землю, но через несколько минут волна мощного музыкального ритма могла поднять их на ноги, они танцевали с широкими улыбками на лицах. В такой перемене я вижу и свою миссию».

Путь, пройденный группой от первого релиза (1981) до наших дней, – это 17 полноформатных альбомов, десятки синглов, неизменные высокие места в чартах. Многочисленные гастрольные туры по США, Южной Америке, дальневосточным странам умножили и без того многочисленную армию ее поклонников.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки» – современный центр исполнительских искусств, не имеющий аналогов в России. Это самостоятельное продюсерское объединение, организующее выступления российских и зарубежных симфонических оркестров, камерных ансамблей, солистов-инструменталистов, артистов оперы и балета, театральных, джазовых, эстрадных, фольклорных коллективов. В трех залах комплекса – Светлановском, Камерном и Театральном – проводятся концерты и спектакли, крупные международные форумы и творческие вечера, презентации и праздничные шоу, конференции и корпоративные встречи. ММДМ открыл свой первый сезон в 2003 г. и сразу же зарекомендовал себя как престижная концертно-театральная площадка, на которой выступают отечественные и мировые звезды. Дом музыки является резиденцией Национального филармонического оркестра России, Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Здесь же располагается Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова.

Статьи на тему
Великобритания, фанк, фьюжн
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