ECM официально приходит в Сеть

14 ноября 2017 года в Мюнхене был опубликован официальный пресс-релиз знаменитого немецкого лейбла ECM. Компания, основанная энтузиастом джаза, контрабасистом Манфредом Айхером в 1969 году, завоевавшая славу одного из лучших лейблов в мире джаза и создавшая свой собственный стиль на стыке академической музыки, джаза и эмбиент, заявила, что, начиная с 17 ноября весь громадный каталог изданий, собранный почти за пятьдесят лет, будет доступен в Сети подписчикам таких сервисов, как Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer, Tidal и Qobuz. Эта возможность появилась в результате соглашения о цифровой дистрибуции с корпорацией Universal Music.



ECM видит в этом шаге одну из мер по борьбе с пиратскими записями, нелегальным скачиванием и так далее, наносившими ущерб лейблу и его артистам. При этом в Мюнхене оговаривают, что не переведенные «на цифру» сетевые альбомы, а компакт-диски и пластинки по-прежнему остаются приоритетом для ECM. Именно в этих форматах достигается наилучшее качество звука, и каждое издание становится настоящим предметом искусства, как для артиста, так и для компании.



Леонид Аускерн

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