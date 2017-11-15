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«Сямашка ды Кумпанія» издали в Бельгии мультифункциональный саундтрек







«2017-й год стал для нас особенно креативным», - констатирует Виктор, - «Паліитра «Кумпаніі» заметно расширилась, соединившись с немым кино 1930-ых, с народным танцем, с грегорианским вокалом, с "усадебной" музыкой XIX века, с кабаретной мелодекламацией, с психоделией... И каждое из этих направлений можно развивать дальше».



В случае с «Марсавым днём» спонтанное музицирование является саундтреком к пластическому спектаклю в музее Азгура, не менее импровизационному. Одновременно музыку сопровождают рифмованные тексты про вторник, день, который у древних римлян был посвящен богу Марсу, а у разных народов считается или "красным днем" или "днем огня". Инструментальное сопровождение созвучно и с художественным произведением, вынесенным на обложку.



«Мой отец-художник где-то в начале 1990-ых украсил помещение ПТУ №228 в Мозыре монументальной работой. При этом, она была выполнена в той же технике, в которой создавались раннехристианские иконы, когда краска смешивается с воском. Не знаю, сохранилось ли это произведение. У меня остался только слайд с фрагментом росписи, который и помещен на обложке», - рассказывает Семашко.



В работе над альбомом "Кумпанію» составили Максим Ивкин (клавишные), Алесь Семашко (гитара) и пластичное трио в составе Юлии Бондарь, Иреники Басалаевой и Дениса Кравчонка (танец, вокал, звоночки). Кроме того мультифункциональный саундтрек включает аутентичный плач, заимствованный из документального фильма 1969 года "Пока горит Солнце" Послушать и скачать «Марсаў дзень» можно по этой ссылке – Бельгийский сетевой лейбл Tape Safe ( http://www.tapesafe.net) опубликовал новый альбом проекта «Віктар Сямашка ды Кумпанія». Релиз получил название «Марсаў дзень» (Mars day). Основные записи были сделаны в мемориальном музее-мастерской Заира Азгура в Минске среди скульптур советских вождей и белорусских деятелей.«2017-й год стал для нас особенно креативным», - констатирует Виктор, - «Паліитра «Кумпаніі» заметно расширилась, соединившись с немым кино 1930-ых, с народным танцем, с грегорианским вокалом, с "усадебной" музыкой XIX века, с кабаретной мелодекламацией, с психоделией... И каждое из этих направлений можно развивать дальше».В случае с «Марсавым днём» спонтанное музицирование является саундтреком к пластическому спектаклю в музее Азгура, не менее импровизационному. Одновременно музыку сопровождают рифмованные тексты про вторник, день, который у древних римлян был посвящен богу Марсу, а у разных народов считается или "красным днем" или "днем огня". Инструментальное сопровождение созвучно и с художественным произведением, вынесенным на обложку.«Мой отец-художник где-то в начале 1990-ых украсил помещение ПТУ №228 в Мозыре монументальной работой. При этом, она была выполнена в той же технике, в которой создавались раннехристианские иконы, когда краска смешивается с воском. Не знаю, сохранилось ли это произведение. У меня остался только слайд с фрагментом росписи, который и помещен на обложке», - рассказывает Семашко.В работе над альбомом "Кумпанію» составили Максим Ивкин (клавишные), Алесь Семашко (гитара) и пластичное трио в составе Юлии Бондарь, Иреники Басалаевой и Дениса Кравчонка (танец, вокал, звоночки). Кроме того мультифункциональный саундтрек включает аутентичный плач, заимствованный из документального фильма 1969 года "Пока горит Солнце" Послушать и скачать «Марсаў дзень» можно по этой ссылке – https://archive.org/details/MarsauDzientafe-80. Расскажи друзьям:





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