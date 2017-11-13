Первый канал покажет документальный фильм о Дженис Джоплин

В ночь с 17 по 18 декабря Первый канал покажет фильм о Дженис Джоплин. Документальная картина «Дженис: маленькая грустная девочка» расскажет о судьбе и личной жизни певицы. Ее песнями жили миллионы фанатов, которым были близки душевные мотивы исполнительницы хитов. Сложный и тернистый путь к славе демонстрирует, насколько отважна и непримирима к неудачам оказывается хозяйка своей жизни.



О характере и глубоких переживаниях Дженис можно узнать из откровенных писем героини, если смотреть фильм онлайн, где она с надеждой на понимание шлет весточки близким людям и верным друзьям, коих у нее было немного. В юности певица тоже познала тягостное недопонимание со стороны одноклассников и соседских ребятишек, чем позже выразила в песнях негативное отношение к дискриминации творческих личностей посредственной толпой. Со временем она научилась справляться с трудностями и принимать удары судьбы с усмешкой на губах. И только единомышленники в лице битников и любителей блюза открывают перед героиней киноленты Janis: Little Girl Blue красоту музыкального мира, помогая сделать первый и решающий шаг на большую сцену.



Начало: 00.25

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