18 ноября в 17:00 во Дворце культуры г. Жуковского состоится гала-концерт IV Открытого фестиваля вокальной импровизационно-джазовой музыки. В программе выступят солисты Московской областной филармонии: заслуженные артисты России Андрей Михаил Ивановы (контрабас, фортепиано), Полина Орбах (вокал), Денис Швытов (саксофон), Дмитрий Власенко (ударные). Зрители услышат популярные джазовые композиции зарубежных авторов, а также произведения Андрея и Михаила Ивановых. «Summertime», «Hit the road, Jack», «Strangers in the night», «Can’t buy me love», «Колокольный блюз», «Фиеста» – настоящий праздник музыки!Братья Андрей и Михаил Ивановы – одни из самых известных джазменов, заслуженные артисты России, лауреаты Премии Правительства Москвы в области литературы и искусства, лауреаты Премии Правительства РФ в области культуры. Музыканты выступали на престижных фестивалях: North Sea Jazz Festival (Нидерланды), Montreal Jazz Festival (Канада), Montreux Jazz Festival (Швейцария), Belga Jazz Festival (Бельгия).В программе принимает участие Полина Орбах – одна из самых ярких и разноплановых джазовых певиц. Прекрасно владея вокальной техникой и обладая великолепным тембром, она уверенно себя чувствует как в поп-музыке, так и в джазовом мейнстриме. Певица, известная по проекту «Главная сцена» на канале «Россия-1», уже покорила самые знаменитые сцены и фестивали Москвы, России и Европы – она неоднократно участвовала в фестивале «Crescendo» Дениса Мацуева, в программе «Романтика романса», в фестивале «Vivarte» Бориса Андрианова, в абонементе Московской филармонии «Симфоджаз братьев Ивановых» и в других проектах.