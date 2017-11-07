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Концерт Марал Якшиевой в Музее Сидура

07.11.2017


Концерт Марал Якшиевой в Музее Сидура
11 ноября в московском музее Вадима Сидура состоится концерт современной академической музыки. В программе: вокальные произведения Марал Якшиевой в исполнении автора, а также импровизационный фортепианный сет.

Марал Якшиева композитор, концертирующая пианистка, педагог. Окончила с отличием Туркменскую национальную консерваторию по классам фортепиано и композиции, а также стажировку при Московской консерватории. Произведения Якшиевой исполнялись в Европе, Азии, Африке и США. Принимала участие в международных фестивалях современной и джазовой музыки в России, Австрии, Чехии, Франции, Узбекистане, Китае, Иране. Также являлась участницей международных мастер-классов, композиторских резиденций (Швеция, Люксембург, Нидерланды, США). Лауреат композиторского конкурса «Музыка детства-2016» (1 место). Являлась членом жюри международных конкурсов в г. Чайковский (фортепиано, композиция). Студенты класса импровизации под руководством Марал Якшиевой в АМК при МГК им. П.И. Чайковского неоднократно становились лауреатами международных конкурсов.

В качестве пианистки-импровизатора выступала в ансамбле с известными музыкантами, среди которых: Роску Митчелл (саксофон, США), Томас Бакнер (баритон, США), Энтони Брэкстон (саксофон, США), Гренчо Иштван (саксофон, Венгрия), Маркус Штокхаузен (труба, Германия), Тара Бауман (кларнет, Нидерланды), Гюнтер Зоммер и Клаус Кугель (перкуссия, Германия), Пятрас Вишняускас (саксофон, Литва), Лидия Кавина (терменвокс), Юрий Парфёнов (труба), Сергей Летов и Алексей Круглов (саксофоны).

11 ноября, 16:00
Музей Вадима Сидура, Новогиреевская улица, 37/А

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка
страна
Россия, Туркменистан
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