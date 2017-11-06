3 ноября: Ella Fitzgerald 100 - A Centennial Celebration в Минске
06.11.2017
Концерт-посвящение творчеству великой джазовой певицы Эллы Фицджеральд, 100-летний юбилей которой отмечает весь музыкальный мир.§
Деборa Дж. Картер и джаз-бэнд «Яблочный Чай» подарят зрителю незабываемые минуты соприкосновения с наследием легендарной джазовой вокалистки Эллы Джейн Фицджеральд. Концерт состоится 13 ноября в 19:00 на сцене Национального академического драматического театра им. М. Горького.
Творческий путь Деборы Дж.Картер- это путь артиста, открывающего мир во всей его многогранности не только для себя, но и для своих слушателей. Отличная от многих других, индивидуальная манера исполнения певицы, родившейся в США, выросшей на Гавайях и в Японии, получившей фундаментальное музыкальное образование в знаменитом музыкальном колледже Бёркли в Бостоне (США), сформировалась под влиянием этих очень различных культур. Ее отношение к мелодике и самой традиции джаза, отточенная техника, заразительных энтузиазм и сценическая энергия - всё этo притягивает даже самого искушенного, заставляет слушать и слышать. Не случайно журнал «Music Maker» прокомментировал творчество мисс Картер как «абсолютно первоклассное». Рабочий график Деборы Дж. Картер переполнен поездками на джазовые фестивали, участием в театральных постановках, совместными выступлениями с известными музыкантами и коллективами среди которых амстердамский The Metropole Orchestra, симфонический оркестр Франкфуртского радио HR, Берлинский джаз-оркестр, и собственными концертами по миру. В Минске мисс Картер выступит совместно с патриархами белорусского джаза группой «Apple Tea».
О группе Apple Tea^
Группа «Apple Tea» созданa в 1994 году. В основу репертуара коллектива легла музыка лидера группы Игоря Сацевича, включающая в себя элементы всех современных джазовых стилей. Каждый альбом «Apple Tea» – это не только превосходный образчик джаза, но и своего рода мастер-класс. В своих композициях группа заставляет пристально следить за развитием мелодии, смаковать инструментальные вариации, не только отмечать мастерство музыкантов, но и получать удовольствие от легкости восприятия композиций.