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Koktebel Jazz Party признан «Мероприятием года»

01.11.2017


Koktebel Jazz Party признан «Мероприятием года»
Отметив в этом году 15 лет джаза в Коктебеле, международный фестиваль Koktebel Jazz Party получил заслуженный подарок: на ежегодной премии «Все цвета джаза» фестиваль был удостоен награды «Мероприятие года» от Радио Jazz 89.1 FM. Приз организаторам крымского музыкального события, ставшего визитной карточкой артистического поселка Коктебель, вручил Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Торжественная церемония награждения прошла в большом зале гостинично-развлекательного комплекса Korston Place de Paris.

Радио JAZZ 89.1 FM является постоянным информационным партнером Koktebel Jazz Party, который постепенно превратился в одно из крупнейших джазовых событий в России. В Коктебеле уже побывали многие мировые джазовые звезды первой величины. Зрители XV сезона KJP, состоявшегося 18-20 августа, увидели выступления 14 коллективов из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира. В числе иностранных хедлайнеров фестиваля были Club Des Belugas,Эдди Пальмиери и Joe Lastie’s New Orleans Sound, а российскую джазовую сцену представили прославленный джазмен и композитор Давид Голощёкин, известный коллектив Brill Family, трубач-виртуоз Валерий Пономарев и другие музыканты. В этом году закрытие международного фестиваля посетил Президент РФ Владимир Путин. Прямую трансляцию концерта в формате 360° вел крупнейший новостной сайт Рунета ria.ru.

Всего 31 октября на церемонии «Все цвета джаза-2017», являющейся знаковым мероприятием для участников и поклонников джазовой сцены, было вручено шесть наград в следующих номинациях: «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года».

Премия была учреждена радиостанцией Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, чтобы отмечать важные события в мире российского джаза. С тех пор премия «Все цвета джаза» каждую осень собирает в одном месте очень разную публику – профессиональных музыкантов, молодые таланты, мэтров джаза, звёзд шоу-бизнеса, журналистов – людей, которых объединяет любовь к умной музыке и настоящему джазовому звуку.

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.
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