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Ночь искусств в музее Вадима Сидура







18.00 – «Музыка на улицах», открытая лекция о городской культуре уличных духовых оркестров



Традиция мобильных уличных фестивалей с духовым оркестром зародилась в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). После окончания Гражданской войны в США и отмены рабства афроамериканцы начали активно объединяться в общества взаимопомощи (клубы социальной взаимопомощи и развлечений). Участие в таком клубе гарантировало наличие духового оркестра для любых личных торжеств, а также место в танцевальном партере на любом параде общества. Кроме того, такие клубы занимались проведением карнавальных парадов на улицах Нового Орлеана. Эта традиция существует и поныне. Парады могут длиться до 4-5 часов, а их участники иногда проходят, танцуя, более 10 километров. Целью таких мероприятий является не столько увеселение присутствующих – это важный культурный институт и городская традиция, которая способствует гуманизации городского пространства и укреплению связей соседей по району и их семей.



Рассказчик:



Михаил Грибоедов – музыкант-полиинструменталист, основатель «шагающего» духового оркестра «Вторая линия». В ходе лекции посетители смогут узнать об истории традиционных новоорлеанских городских и районных карнавалов, увидеть хроники выступлений отечественных и зарубежных уличных оркестров, а также поговорить о том, как и для чего подобные районные карнавалы появились в Москве.



20.00 – Концерт экспериментального джазового коллектива «Сольвычегодск»



Сольвычегодск – это уникальное явление московской джазовой сцены. Квинтет профессиональных импровизаторов с академическим образованием из разных уголков России исполняет «конкретный» фри-джаз и успел выпустить уже восемь полноформатных альбомов. Музыка, создаваемая коллективом, вдохновлена звуковыми фрагментами повседневного медиа-потока. Исполнители описывают свое творчество как непрерывный диалог друг с другом, со зрителем и с самими собой в попытке создания нового русского авангарда.



Участники: Антон Пономарев (саксофон), Михаил Грибоедов (перкуссия), Артем Грунжев (гитара), Хассан Мустафин (контрабас), Дмитрий Бурцев (аккордеон, клавишные).



Вход на оба мероприятия свободный



4 ноября

18:00 – 21:30

Музей Вадима Сидура, Новогиреевская улица, 37/А 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» в московском музее Вадима Сидура пройдет два события: открытая лекция о городской культуре уличных духовых оркестров – «Музыка на улицах» и концерт экспериментального джазового коллектива «Сольвычегодск».Традиция мобильных уличных фестивалей с духовым оркестром зародилась в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). После окончания Гражданской войны в США и отмены рабства афроамериканцы начали активно объединяться в общества взаимопомощи (клубы социальной взаимопомощи и развлечений). Участие в таком клубе гарантировало наличие духового оркестра для любых личных торжеств, а также место в танцевальном партере на любом параде общества. Кроме того, такие клубы занимались проведением карнавальных парадов на улицах Нового Орлеана. Эта традиция существует и поныне. Парады могут длиться до 4-5 часов, а их участники иногда проходят, танцуя, более 10 километров. Целью таких мероприятий является не столько увеселение присутствующих – это важный культурный институт и городская традиция, которая способствует гуманизации городского пространства и укреплению связей соседей по району и их семей.Михаил Грибоедовмузыкант-полиинструменталист, основатель «шагающего» духового оркестра «Вторая линия». В ходе лекции посетители смогут узнать об истории традиционных новоорлеанских городских и районных карнавалов, увидеть хроники выступлений отечественных и зарубежных уличных оркестров, а также поговорить о том, как и для чего подобные районные карнавалы появились в Москве.это уникальное явление московской джазовой сцены. Квинтет профессиональных импровизаторов с академическим образованием из разных уголков России исполняет «конкретный» фри-джаз и успел выпустить уже восемь полноформатных альбомов. Музыка, создаваемая коллективом, вдохновлена звуковыми фрагментами повседневного медиа-потока. Исполнители описывают свое творчество как непрерывный диалог друг с другом, со зрителем и с самими собой в попытке создания нового русского авангарда.Антон Пономарев (саксофон), Михаил Грибоедов (перкуссия), Артем Грунжев (гитара), Хассан Мустафин (контрабас), Дмитрий Бурцев (аккордеон, клавишные).4 ноября18:00 – 21:30



музыкальный стиль

авангард

страна

Россия

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