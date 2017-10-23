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Ночь искусств в музее Вадима Сидура

23.10.2017


Ночь искусств в музее Вадима Сидура
4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» в московском музее Вадима Сидура пройдет два события: открытая лекция о городской культуре уличных духовых оркестров – «Музыка на улицах» и концерт экспериментального джазового коллектива «Сольвычегодск».

18.00 – «Музыка на улицах», открытая лекция о городской культуре уличных духовых оркестров

Традиция мобильных уличных фестивалей с духовым оркестром зародилась в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). После окончания Гражданской войны в США и отмены рабства афроамериканцы начали активно объединяться в общества взаимопомощи (клубы социальной взаимопомощи и развлечений). Участие в таком клубе гарантировало наличие духового оркестра для любых личных торжеств, а также место в танцевальном партере на любом параде общества. Кроме того, такие клубы занимались проведением карнавальных парадов на улицах Нового Орлеана. Эта традиция существует и поныне. Парады могут длиться до 4-5 часов, а их участники иногда проходят, танцуя, более 10 километров. Целью таких мероприятий является не столько увеселение присутствующих – это важный культурный институт и городская традиция, которая способствует гуманизации городского пространства и укреплению связей соседей по району и их семей.

Рассказчик:

Михаил Грибоедов музыкант-полиинструменталист, основатель «шагающего» духового оркестра «Вторая линия». В ходе лекции посетители смогут узнать об истории традиционных новоорлеанских городских и районных карнавалов, увидеть хроники выступлений отечественных и зарубежных уличных оркестров, а также поговорить о том, как и для чего подобные районные карнавалы появились в Москве.

20.00 – Концерт экспериментального джазового коллектива «Сольвычегодск»

Сольвычегодск это уникальное явление московской джазовой сцены. Квинтет профессиональных импровизаторов с академическим образованием из разных уголков России исполняет «конкретный» фри-джаз и успел выпустить уже восемь полноформатных альбомов. Музыка, создаваемая коллективом, вдохновлена звуковыми фрагментами повседневного медиа-потока. Исполнители описывают свое творчество как непрерывный диалог друг с другом, со зрителем и с самими собой в попытке создания нового русского авангарда.

Участники: Антон Пономарев (саксофон), Михаил Грибоедов (перкуссия), Артем Грунжев (гитара), Хассан Мустафин (контрабас), Дмитрий Бурцев (аккордеон, клавишные).

Вход на оба мероприятия свободный

4 ноября
18:00 – 21:30
Музей Вадима Сидура, Новогиреевская улица, 37/А

музыкальный стиль
авангард
страна
Россия
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