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Марина Барешенкова представит альбом «современных мотетов»

23.10.2017


Марина Барешенкова представит альбом «современных мотетов»
29 октября в московском музыкальном магазине «Дом Культуры» состоится презентация нового, двойного альбома «Vox Et Amicus Eius» московской певицы, композитора и автора песен Марины Барешенковой, стиль которой иногда определяют как «современные мотеты». Официальный релиз издания состоится в тот же день на лейбле «Геометрия».

На первом CD «двойника» во всех песнях Марина аккомпанирует себе на рояле, а на втором – на синтезаторе Kurzweil SP-8, используя различные регистры: арфы, клавесина, органа и другие. В двух композициях – «Ave Verum» и «Молитва» – использованы католические молитвы на латинском языке. Кроме того, впервые записана программная композиция «Слишком серьёзна для рок-н-ролла» – аллюзия на трек «Too Old to Rock 'n' Roll: Too Young to Die!» любимой группы исполнительницы - Jethro Tull.

«Название альбома в переводе с латыни - «Голос и его друг», - поясняет Марина Барешенкова. - В нем заложено множество смыслов. На поверхности: «друг» - клавишный инструмент (живой рояль или цифровой синтезатор), а латынь - отсылка к «духу старинной музыки». Но также голос – это и душа, и ее друг - далекий образ, к которому обращается мое внутреннее «я», такой «единственный слушатель». И еще один смысл названия – непосредственно латынь: это отсылка к отвлеченному чистому искусству, далекому от человеческих страстей. Такой выход долгих страданий, жизненных перипетий из субъективного потока в поле искусства. А там уже действуют свои вневременные законы стремления к совершенству, и все «человеческое» становится на путь служения этим высшим категориям бытия…»

Альбом, включающий 31 трек, записывался в студии VinylTime звукорежиссером Сергеем Педченко, известным по работе с Виктором Зинчуком, Еленой Камбуровой и группой «Тайм-Аут». Сведение осуществил Олег «Олви» Тимонов (Olvi Sound, в прошлом - концертный звукорежиссер Иосифа Кобзона).

Трейлер к альбому:


Официальный сайт магазина «Дом Культуры»: http://www.domkultury.su/

Начало: 17.00

Адрес: Кутузовский проезд, 4, м.Парк Победы, Кутузовская
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