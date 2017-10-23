«Геометрия» презентует специальное издание фильма «Оно» и саундтрек Сергея Курёхина







Некоторое время назад на студии «Ленфильм» издатели «Геометрии» обнаружили исходные аудиоматериалы к фильму, считавшиеся утерянными. Был проведен мастеринг звука; композиции, сохранившиеся в многоканальном варианте, сведены в стерео. В записи саундтрека приняли участие музыканты «Аквариума» разных лет и другие звезды ленинградской независимой музыки: Сергей Курёхин, Александр Ляпин, Сергей Щураков, Владимир Волков, Александр Кондрашкин, Владимир Диканский. При этом некоторых участников записи идентифицировать не удалось. В альбом вошли впервые публикуемые композиции Курёхина, в том числе те, которые не были использованы в фильме. В качестве бонуса в трек-лист включены три песни, записанные для фильма харьковской командой «Группа Продлённого Дня» (позднее – «Разные люди», лидер – Александр Чернецкий). Один из этих треков - «Россия» - звучит в картине.



При реставрации фильма были использованы «позитивные» пленки-копии, т.к. оригинальный негатив картины ни на «Ленфильме», ни в архиве Госфильмофонда не был обнаружен. Работа осложнялась тем, что часть изображения концептуально «состарена». «Радуйтесь, что сохранилось то, что есть!» – отвечал Овчаров на вопросы о возможности поисков более качественных исходников.



В презентации примут участие: представители издательства «Геометрия» Павел Кострикин, Вадим Ульянкин и Евгений Гапеев, Александр Чернецкий, дочь Сергея Курёхина Юлия, Игорь Щербаков и Владимир Игнатьев - организаторы и идейные вдохновители Первой Ежегодной Музыкальной премии кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Также в качестве спикера выступит друг и соратник композитора, участник «Поп-механики», руководитель и солист вокального дуэта Duo Zikr Игорь Калинаускас, известный в мире музыки под творческим псевдонимом Силин. Он расскажет об опыте совместной работы с Курёхиным и их легендарном выступлении в Германии в рамках Berlin Independence Days в 1993 году. Сам Овчаров выйдет на связь с гостями вечера посредством Skype.



В фильме задействован звездный состав актеров советского кино: Наталья Гундарева, Светлана Крючкова, Елена Санаева, Маргарита Терехова, Вера Глаголева, Юрий Демич, Ролан Быков, Леонид Куравлев, Родион Нахапетов, Олег Табаков, Дмитрий Шагин и др. Текст от автора читает Анатолий Ромашин. «Оно» удостоен Высшей профессиональной премии конфедерации союзов кинематографистов «Ника» за 1990 год. Релиз «Оно» завершит обсуждение одной из легенд, связанных с картиной. Появление в титрах надписи «В.Цой» провоцировало волнение в среде фанатов и поиски рок-звезды в затемненных и массовых эпизодах. На самом деле в фильме участвует актер Вячеслав Цой (1948-1995), не имеющий отношения к знаменитому однофамильцу.



С фильмом также связана история, передающая атмосферу, сопровождавшую его выход к зрителю. Прокатную копию, привезенную в Дом Кино по просьбе Ролана Быкова, после демонстрации перед звездной аудиторией конфисковали. На режиссера было заведено дело, и он был вынужден скрываться. Картина в европейских источниках получила название «Цари и монстры» и всего один раз демонстрировалась по российскому телевидению. Теперь фильм и музыка к нему впервые доступны на носителях с профессиональным качеством.



Начало пресс-конференции: 19.30



Начало кинопоказа: 21.30



Трейлер двойного издания «Оно»: 7 ноября в московском кинотеатре «Пионер» пройдет презентация альбома, объединяющего музыку Сергея Курёхина к кинофильму «Оно» на CD и сам фильм на DVD. Релиз состоится на лейбле «Геометрия». Трагикомедия снята в 1989 году по легендарному произведению Михаила Салтыкова-Щедрина «История одного города» и содержит метафизический взгляд на историю России. Режиссером картины стал Сергей Овчаров, известный по фильмам «Небывальщина», «Левша», «Барабаниада», «Сказ про Федота-стрельца».Некоторое время назад на студии «Ленфильм» издатели «Геометрии» обнаружили исходные аудиоматериалы к фильму, считавшиеся утерянными. Был проведен мастеринг звука; композиции, сохранившиеся в многоканальном варианте, сведены в стерео. В записи саундтрека приняли участие музыканты «Аквариума» разных лет и другие звезды ленинградской независимой музыки: Сергей Курёхин, Александр Ляпин, Сергей Щураков, Владимир Волков, Александр Кондрашкин, Владимир Диканский. При этом некоторых участников записи идентифицировать не удалось. В альбом вошли впервые публикуемые композиции Курёхина, в том числе те, которые не были использованы в фильме. В качестве бонуса в трек-лист включены три песни, записанные для фильма харьковской командой «Группа Продлённого Дня» (позднее – «Разные люди», лидер – Александр Чернецкий). Один из этих треков - «Россия» - звучит в картине.При реставрации фильма были использованы «позитивные» пленки-копии, т.к. оригинальный негатив картины ни на «Ленфильме», ни в архиве Госфильмофонда не был обнаружен. Работа осложнялась тем, что часть изображения концептуально «состарена». «Радуйтесь, что сохранилось то, что есть!» – отвечал Овчаров на вопросы о возможности поисков более качественных исходников.В презентации примут участие: представители издательства «Геометрия» Павел Кострикин, Вадим Ульянкин и Евгений Гапеев, Александр Чернецкий, дочь Сергея Курёхина Юлия, Игорь Щербаков и Владимир Игнатьев - организаторы и идейные вдохновители Первой Ежегодной Музыкальной премии кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Также в качестве спикера выступит друг и соратник композитора, участник «Поп-механики», руководитель и солист вокального дуэта Duo Zikr Игорь Калинаускас, известный в мире музыки под творческим псевдонимом Силин. Он расскажет об опыте совместной работы с Курёхиным и их легендарном выступлении в Германии в рамках Berlin Independence Days в 1993 году. Сам Овчаров выйдет на связь с гостями вечера посредством Skype.В фильме задействован звездный состав актеров советского кино: Наталья Гундарева, Светлана Крючкова, Елена Санаева, Маргарита Терехова, Вера Глаголева, Юрий Демич, Ролан Быков, Леонид Куравлев, Родион Нахапетов, Олег Табаков, Дмитрий Шагин и др. Текст от автора читает Анатолий Ромашин. «Оно» удостоен Высшей профессиональной премии конфедерации союзов кинематографистов «Ника» за 1990 год. Релиз «Оно» завершит обсуждение одной из легенд, связанных с картиной. Появление в титрах надписи «В.Цой» провоцировало волнение в среде фанатов и поиски рок-звезды в затемненных и массовых эпизодах. На самом деле в фильме участвует актер Вячеслав Цой (1948-1995), не имеющий отношения к знаменитому однофамильцу.С фильмом также связана история, передающая атмосферу, сопровождавшую его выход к зрителю. Прокатную копию, привезенную в Дом Кино по просьбе Ролана Быкова, после демонстрации перед звездной аудиторией конфисковали. На режиссера было заведено дело, и он был вынужден скрываться. Картина в европейских источниках получила название «Цари и монстры» и всего один раз демонстрировалась по российскому телевидению. Теперь фильм и музыка к нему впервые доступны на носителях с профессиональным качеством.Начало пресс-конференции: 19.30Начало кинопоказа: 21.30Трейлер двойного издания «Оно»: &feature=youtu.be



Вход на презентацию бесплатный по предварительной регистрации:



Вход на показ по билетам:



При предъявлении билета на фильм — специальная цена на двойное издание «Оно» (CD + DVD) в книжном магазине Pioner Bookstore.



Адрес: Кутузовский проспект, 21, стр.1, м.Киевская, Кутузовская &feature=youtu.beВход на презентацию бесплатный по предварительной регистрации: https://www.facebook.com/pionerbookstore Вход на показ по билетам: http://pioner-cinema.ru/ru/ru-events/ При предъявлении билета на фильм — специальная цена на двойное издание «Оно» (CD + DVD) в книжном магазине Pioner Bookstore.Адрес: Кутузовский проспект, 21, стр.1, м.Киевская, Кутузовская



музыкальный стиль

авангард

страна

Россия

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