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JazzWeek: октябрь - время «тяжеловесов»

21.10.2017


JazzWeek: октябрь - время «тяжеловесов» Стали известны результаты чартов JazzWeek по данным на 23 октября 2017 года. Когда смотришь на состав первой десятки самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов, то сразу обращаешь внимание: здесь собрались одни джазовые «тяжеловесы». Другой вопрос, что одни из них (МакБрайд, Харрелл, Марсалис, Ди Ди Бриджуотер) числятся в элите уже давно, а другие, как та же Сесиль МакЛорин Сальвант – сравнительно недавно. Но общая картина от этого не меняется. В лидерах уже второй месяц подряд Крисчен МакБрайд с новоым альбомом своего биг-бэнда, а среди лейблов – безусловно Mack Avenue, за которым сразу и первое, и второе места в «горячей десятке», принявшей в третьей декаде октября такой вид:

Christian McBride Big Band Bringin' It (Mack Avenue)

Secile McLorin Salvant Dreams and Daggers (Mack Avenue)

Dee Dee Bridgewater Memphis ... Yes I'm Ready (OKEH)

Jazz at Lincoln Center Orchestra w/ Winton Marsalis Handful Of Keys (Blue Engine)

Tom Harrell Moving Picture (HighNote)

Dave Stryker Strykin' Ahead (Strikezone)

Johnny O’Neal In The Moment (Smoke Sessions)

Cyrus Chestnut There's A Sweet, Sweet Spirit (HighNote)

Blue Note All Stars Our Point of View (Blue Note)

Bill Charlap Trio Uptown, Downtown (Impulse / Verve)

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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