Третий Ереванский джаз фестиваль приглашает!



В Ереване все готово к проведению Третьего Ереванского джазового фестиваля.



Джаз всегда был популярен в Армении. И джаз-фестивали в Ереване проводились – в середине 80-х, в конце 90-х, в середине 2000-х, но регулярно и целенаправленно они стали проходить в столице Армении начиная с 2015 года. Это стало основной задачей созданного в том же году Армянской ассоциации джаза, которая с первых дней своего существования взяла курс на популяризацию джаза у нас в республике и возврат Еревану статуса столицы джаза.



В этом году, организаторы отказались от построения программы в стиле «все дни подряд». Концерты будут проходить с интервалами в один-два дня, так как чисто физически, любителю джаза достаточно трудно несколько вечеров подряд посещать концерты, даже самых известных и любимых исполнителей.



С прошлого года Армянская ассоциация джаза создала еще один прецендент – посвящать фестиваль одному из людей с армянскими корнями, внесшему большой вклад в развитие мировой музыки. Если прошлый фестиваль был посвящен легендарному продюсеру Джорджу Авакяну, то Фестиваль-2017 посвящен семейной фирме «The Avedis Zildjian Company».



В первый день, 26 октября на сцене Спортивно-Концертного комплекса, крупнейшего зала в Армении, выступит со своей командой легендарный американский музыкант и композитор, многократный обладатель награды ГРЭММИ Маркус Миллер. В команде Миллера в этом году будут играть очень известные музыканты, но самый, пожалуй значимый из них это трубач Рассел Ганн, начинавший свою карьеру в качестве исполнителя музыки в стиле хип-хоп. В настоящее время он играет и записывает альбомы как в традиционном джазовом стиле, так и в современных его направлениях, смешивая с модными молодежными стилями.



Следующий день Фестиваля – 29 октября. В Большом зале филармонии им.А.Хачатуряна весь вечер на сцене будет играть Государственный джаз оркестр Армении п\у Заслуженного деятеля искусств РА Армена Уснунца со своими гостями – пианистом Левоном Малхасяном (Армения), народным артистом России, саксофонистом, продюсером и бэнд-лидером Игорем Бутманом, а также двумя певицами– Ани Арзуманян (Франция) и Анной Вартазарян (Россия-Армения).



Фестивальные концерты пройдут не только в Ереване. Так, фестивальный день 30 октября пройдет в Гюмри, втором городе республики, куда приедут французский саксофонист Алексис Авакян, Левон Малхасян, мультиинструменталист Вазген Асатрян, певица Лусине Саргсян и группа «Микаэл Восканян и Друзья».



1 ноября в Большом зале филармонии им.А.Хачатуряна после долгого перерыва будут играть самый популярный и известный коллектив Армении Armenian Navy Band и его организатор и лидер, певец и перкуссионист, обладатель ГРЭММИ Арто Тунчбояджян. Ансамбль за долгие годы своего существования объездил весь мир. С тех пор состав сильно омолодился. Но специально для этого фестиваля Арто Тунчбояджян собирает свой старый первоначальный состав, который и исполнит лучшие и популярные композиции из репертура ансамбля. Кроме Armenian Navy Band, в этот же день, для ереванцев сыграет уникальный исполнитель на губной гармонике Артак Нерсисян, а также выступят певица Марина Акопян и сенегальский вокалист и гитарист Пако Сар.



Ну, и наконец, 3 ноября, на Гала концерте-закрытии Фестиваля свое мастерство покажет еще одна мировая звезда джаза - кубинский джазовый пианист и композитор, обладатель четырех наград ГРЭММИ Гонсало Рубалькаба. После него на сцену поднимутся пианист и певец Ваагн Айрапетян со своим квинтетом и саксофонист Алексис Авакян.



Ереванский джазовый фестиваль проводится под патронажем Премьер-министра Республики Армения господина Карена Карапетяна.



Армянская Ассоциация Джаза в лице своего Президента Камо Мовсесяна заверила всех поклонников джаза, что и дальше будут проводить политику популяризации джаза в Армении.



Армен Манукян



авторы

Армен МАНУКЯН

страна

Армения

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