Ноябрьский тур по России Accordi Disaccordi

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Ноябрьский тур по России Accordi Disaccordi

20.10.2017


Ноябрьский тур по России Accordi Disaccordi
Accordi Disaccordi (Италия) - это зажигательные ритмы, невероятные мелодии и море драйва от одной из самых ярких и известных джаз-банд не только в Италии, но и во всей Европе, трио настоящих виртуозов, чье владение акустическими гитарами и контрабасом попросту разрушает шаблоны и завораживает воображение. Когда на сцене появляются музыканты Accordi Disaccordi, то зал захватывает настоящая итальянская фиеста. Музыканты не просто играют джаз, а в буквальном смысле сражают публику пьянящими цыганскими мотивами и тонкой французской лирикой стиля джаз-мануш, который зародился еще в 30-е годы XX века, вместе с творчеством легендарного гитариста Джанго Рейнхарда. Нередко в музыке группы можно услышать элементы фламенко, блюза, рока и даже рэгги.

Питая большую слабость к фильмам Вуди Аллена "Сладкий и Гадкий" (итал. Accordi Disaccordi), "Полночь в Париже", которые посвящены периоду рассвета музыки Джанго во Франции, на своих концертах "Accordi Disaccordi" стремится воссоздать ту уникальную и неповторимую атмосферу бесконечного музыкального праздника, свидетелями которого в свое время были Пикассо, Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и многие другие. Не пропустите по-своему уникальное и захватывающее действие

В состав группы входят известные итальянские музыканты-виртуозы, Алессандро ди Виржилио (Alessandro Di Virgilio) - гитара, Дарио Берлукки (Dario Berlucchi) - гитара, Элиа Ласорса (Elia Lasorsa) - контрабас. Помимо выступлений на ведущих фестивальных и клубных площадках Италии (Umbria Jazz Festival, Torino Jazz Festival, Pistoia Blues, Lucca Summer Festival и др.), ансамбль неоднократно гастролировал по Англии, Франции и другим странам западной и центральной Европы, а также уже пять раз навещал Россию в общей сложности дав более 100 концертов в более чем 50 городах России от Калининграда до Магадана. В наличии группы уже есть три альбома - “BouncingVibes", "Swing Avenue" и "Accordi Disaccordi Live Tracks".

Музыкантов представит известный российский джазовый продюсер Виктор Радзиевский.

01.11.2017 Москва — Клуб Игоря Бутмана на Таганке
02.11.2017 Симферополь — Irey Jazz Club
03.11.2017 Севастополь — Центр культуры и искусств
04.11.2017 Владимир — Тур-комплекс «Богдарня»
05.11.2017 Москва — Jam Club А. Макаревича
06.11.2017 Москва — Jam Club А. Макаревича
08.11.2017 Казань — RockStar Bar
09.11.2017 Самара — Областная Филармония
10.11.2017 Тольятти — Филармония
11.11.2017 Пенза — BAR60
12.11.2017 Липецк — Областная Филармония
13.11.2017 Тамбов — Драматический театр
14.11.2017 Мичуринск — Дом Культуры «Авангард»
16.11.2017 Москва — Клуб Алексея Козлова
17.11.2017 Екатеринбург — EVER Jazz Club
18.11.2017 Тюмень — Областная Филармония
19.11.2017 Пермь — Типография №2
22.11.2017 Новосибирск — Дом Ученных РАН
23.11.2017 Новосибирск — клуб Бродячая Собака
24.11.2017 Барнаул — Областная Филармония
26.11.2017 Абакан — Областная Филармония
27.11.2017 Красноярск — Концертная студия Дождя
28.11.2017 Жуковский — Дом ученых ЦАГИ
29.11.2017 Череповец — Камерный театр
30.11.2017 Вологда — Областная Филармония
01.12.2017 Москва — Rhythm’N’Blues Cafe

Виктор Радзиевский-мл.

авторы
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
музыкальный стиль
цыганский джаз
страна
Италия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
28.08.2017Государственный джаз-оркестр Армении в туре по России
21.08.2017Duo Zikr отпразднует 25-летие концертами в России и Европе
10.07.2017Лучшие Опен-Эйр Джазовые Фестивали России
08.05.2017Российский тур Бьорна Солли
10.04.2017Российский тур Массимилиано Ионата
12.03.2017Российский тур Жоандера Сантоса
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com