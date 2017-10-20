Ноябрьский тур по России Accordi Disaccordi



Accordi Disaccordi (Италия) - это зажигательные ритмы, невероятные мелодии и море драйва от одной из самых ярких и известных джаз-банд не только в Италии, но и во всей Европе, трио настоящих виртуозов, чье владение акустическими гитарами и контрабасом попросту разрушает шаблоны и завораживает воображение. Когда на сцене появляются музыканты Accordi Disaccordi, то зал захватывает настоящая итальянская фиеста. Музыканты не просто играют джаз, а в буквальном смысле сражают публику пьянящими цыганскими мотивами и тонкой французской лирикой стиля джаз-мануш, который зародился еще в 30-е годы XX века, вместе с творчеством легендарного гитариста Джанго Рейнхарда. Нередко в музыке группы можно услышать элементы фламенко, блюза, рока и даже рэгги.



Питая большую слабость к фильмам Вуди Аллена "Сладкий и Гадкий" (итал. Accordi Disaccordi), "Полночь в Париже", которые посвящены периоду рассвета музыки Джанго во Франции, на своих концертах "Accordi Disaccordi" стремится воссоздать ту уникальную и неповторимую атмосферу бесконечного музыкального праздника, свидетелями которого в свое время были Пикассо, Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и многие другие. Не пропустите по-своему уникальное и захватывающее действие



В состав группы входят известные итальянские музыканты-виртуозы, Алессандро ди Виржилио (Alessandro Di Virgilio) - гитара, Дарио Берлукки (Dario Berlucchi) - гитара, Элиа Ласорса (Elia Lasorsa) - контрабас. Помимо выступлений на ведущих фестивальных и клубных площадках Италии (Umbria Jazz Festival, Torino Jazz Festival, Pistoia Blues, Lucca Summer Festival и др.), ансамбль неоднократно гастролировал по Англии, Франции и другим странам западной и центральной Европы, а также уже пять раз навещал Россию в общей сложности дав более 100 концертов в более чем 50 городах России от Калининграда до Магадана. В наличии группы уже есть три альбома - “BouncingVibes", "Swing Avenue" и "Accordi Disaccordi Live Tracks".



Музыкантов представит известный российский джазовый продюсер Виктор Радзиевский.



01.11.2017 Москва — Клуб Игоря Бутмана на Таганке

02.11.2017 Симферополь — Irey Jazz Club

03.11.2017 Севастополь — Центр культуры и искусств

04.11.2017 Владимир — Тур-комплекс «Богдарня»

05.11.2017 Москва — Jam Club А. Макаревича

06.11.2017 Москва — Jam Club А. Макаревича

08.11.2017 Казань — RockStar Bar

09.11.2017 Самара — Областная Филармония

10.11.2017 Тольятти — Филармония

11.11.2017 Пенза — BAR60

12.11.2017 Липецк — Областная Филармония

13.11.2017 Тамбов — Драматический театр

14.11.2017 Мичуринск — Дом Культуры «Авангард»

16.11.2017 Москва — Клуб Алексея Козлова

17.11.2017 Екатеринбург — EVER Jazz Club

18.11.2017 Тюмень — Областная Филармония

19.11.2017 Пермь — Типография №2

22.11.2017 Новосибирск — Дом Ученных РАН

23.11.2017 Новосибирск — клуб Бродячая Собака

24.11.2017 Барнаул — Областная Филармония

26.11.2017 Абакан — Областная Филармония

27.11.2017 Красноярск — Концертная студия Дождя

28.11.2017 Жуковский — Дом ученых ЦАГИ

29.11.2017 Череповец — Камерный театр

30.11.2017 Вологда — Областная Филармония

01.12.2017 Москва — Rhythm’N’Blues Cafe



Виктор Радзиевский-мл.



авторы

Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.

музыкальный стиль

цыганский джаз

страна

Италия

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