Клубы Бутмана и Козлова принимают фестиваль JazzPeople
20.10.2017
Одно из самых увлекательных джазовых событий осени — фестиваль JazzPeople! На 4 вечера двери для гостей откроют два лучших московских джаз-клуба Игоря Бутмана и Алексея Козлова!
Любителей джаза ожидают выступления 16 ярких джазовых бэндов, каждый из которых исполняет музыку самых различных джазовых стилей - от традиционного свинга и бибопа до блюза и soul-музыки, латиноамериканского джаза и современного fusion!
JazzPeople Festival – это новый фестиваль клубного формата, который отдает предпочтение музыкантам, умело переплетающим в своем оригинальном творчестве джазовые традиции XX века и прогрессивные музыкальные веяния нашего времени. Оригинальные авторские произведения новой волны молодых талантливых композиторов и уникальные аранжировки «вечнозеленых стандартов».
Ведущие всех концертов — джазовый продюсер Виктор Радзиевский и главный редактор портала о джазе JazzPeople.ru Виктория Мэлл.
Программа JazzPeople Festival:
26 октября / 20:00 / джаз-клуб Игоря Бутмана
Старый Добрый Dixieland п/у А. Мельниченко
Трио Константина Коваленко
Антон Петрищевский & Jazz Prisoners
27 октября / 20:00 / джаз-клуб Игоря Бутмана
Ирина Родилес & Олег Стариков
Masala Quartet
Н. Скворцова & А. Горбунов & П. Ившин
Адрес: ул. Верхняя Радищевская 21 Бронирование: +7 (495) 792-21-09