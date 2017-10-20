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Клубы Бутмана и Козлова принимают фестиваль JazzPeople

20.10.2017


Клубы Бутмана и Козлова принимают фестиваль JazzPeople
Одно из самых увлекательных джазовых событий осени — фестиваль JazzPeople! На 4 вечера двери для гостей откроют два лучших московских джаз-клуба Игоря Бутмана и Алексея Козлова!

Любителей джаза ожидают выступления 16 ярких джазовых бэндов, каждый из которых исполняет музыку самых различных джазовых стилей - от традиционного свинга и бибопа до блюза и soul-музыки, латиноамериканского джаза и современного fusion!

JazzPeople Festival – это новый фестиваль клубного формата, который отдает предпочтение музыкантам, умело переплетающим в своем оригинальном творчестве джазовые традиции XX века и прогрессивные музыкальные веяния нашего времени. Оригинальные авторские произведения новой волны молодых талантливых композиторов и уникальные аранжировки «вечнозеленых стандартов».

Ведущие всех концертов — джазовый продюсер Виктор Радзиевский и главный редактор портала о джазе JazzPeople.ru Виктория Мэлл.

Программа JazzPeople Festival:

26 октября / 20:00 / джаз-клуб Игоря Бутмана

Старый Добрый Dixieland п/у А. Мельниченко

Трио Константина Коваленко

Антон Петрищевский & Jazz Prisoners

27 октября / 20:00 / джаз-клуб Игоря Бутмана

Ирина Родилес & Олег Стариков

Masala Quartet

Н. Скворцова & А. Горбунов & П. Ившин

Адрес: ул. Верхняя Радищевская 21 Бронирование: +7 (495) 792-21-09

Билеты-online: http://www.butmanclub.ru/taganka/?event=20171026&amp;ym=201710

28 октября / 19:00 / клуб Алексея Козлова

Старый Добрый Dixieland п/у А. Мельниченко

Анна Королева & Антон Баронин

Трио Дмитрия Илугдина

Квартет Антона Горбунова

Феликс Лахути и его группа

29 октября / 19:00 / клуб Алексея Козлова

М. Леванов & Н. Добкин проект «Органавты»

Orchestra 2.0

Квартет Николая Куликова

Квинтет Сергея Долженкова

Александр Довгополый Project

Адрес: ул. Маросейка, 9/2 Бронирование: +7 (926) 952-00-77 Билеты-online: http://kozlovclub.ru/ai1ec_event/jazzpeople-festival-den-vtoroj/?instance_id=&gt;

Виктор Радзиевский-мл

авторы
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
страна
Россия
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