Гала-концерт фестиваля Блюз без границ в Градский Холле



30 октября 2017 в Московском театрально–концертном музыкальном объединении под руководством А. Градского» пройдет гала–концерт V Московского городского открытого фестиваля детского и юношеского творчества «БЛЮЗ БЕЗ ГРАНИЦ».



В Гала–концерте примут участие лучшие юные исполнители различных стилей музыки и жанров, которые стали победителями конкурсного этапа. Лейтмотивом Фестиваля этого года станет тема Нового Года и Рождества. Зритель услышат как легендарные блюзовые композиции, так и любимые новогодние мелодии, а так же оригинальные импровизационные мотивы с легким новогодним флёром.



В числе гостей и членов жюри известные деятели искусства, продюсеры, исполнители:

Игорь Бриль, президент фестиваля;

Игорь Бутман, народный артист России, один из выдающихся джазовых саксофонистов;

Александр Градский, заслуженный деятель искусств России, советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, руководитель театра «Градский Холл»;

Марина Андрусенко, главный музыкальный редактор Первого канала;

Александр Олешко, заслуженный артист России;

Семен Мильштейн, заслуженный артист России, трубач, руководитель эстрадного оркестра «Данс–ленд»;

Ирина Сухолет, ректор ИСИ, кандидат философских наук, доцент, академик Академии гуманитарных наук;

Мария Семушкина, президент фестиваля «Усадьба Джаз»;

Марк Тишман, певец, композитор и телеведущий;

Сергей Сенин, продюсер;

Аслан Ахмадов, фотограф, стилист, режиссер, певец, продюсер, участник проекта «Голос» на Первом канале;

Тамара Глоба, астролог, писатель, телеведущая;

Дарина, певица и актриса;

группа «Кватро».



Гости Гала–Концерта также «увидят» блюз на конкурсе детского рисунка «ICE&BLUES» в фойе Концертного зала.



«Блюз без границ» проходит с 2012 года по инициативе ГАУДО Детский музыкальный театр «Домисолька», при поддержке Департамента образования города Москвы. Главная цель Фестиваля – приобщение детей и юношества к лучшим образцам современного искусства, развитие импровизационной музыки в нашей стране. Фестиваль предоставляет юным музыкантам возможность выступить с уже состоявшимися российскими и зарубежными профессионалами на лучших концертных площадках города. Юные исполнители приобретают бесценный опыт общения с широкой аудиторией, реализовываются в рамках государственных образовательных целевых программ дополнительного образования детей и юношества.



Президент Фестиваля – народный артист России и СССР, джазовый пианист, композитор, профессор РАМ им. Гнесиных Игорь Бриль;

Музыкальный руководитель – композитор, художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька», заслуженный работник культуры РФ Ольга Юдахина;

Генеральный продюсер – поэт, художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька» Иван Жиганов;

Музыкальный продюсер – руководитель джазового отдела Детского музыкального театра «Домисолька» Николай Чермошенцев.



Партнеры Фестиваля:

Международный конкурс детского и юношеского творчества «Цветик–Семицветик»; МДЦ «Артек»; ВДЦ «Океан»; Международный фонд поддержки и развития детского творчества«Вседетский мастер-класс»; Фестивали Усадьба Jazz (концертное агентство ArtMania),Koktebel Jazz Party; продюсерская компания tMotion, радиостанции «Детское радио»; «Эхо Москвы»; джаз-клуб «Клуб Алексея Козлова»; чайно-кофейная компания TEACO; профессиональное звуковое оборудование «SHURE».



Начало концерта в 19.00 Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 03.10.2017 Фестиваль JazzPeople в Москве

03.10.2017 Авангард в озерном крае

03.10.2017 Концерт группы Real Jam в Кремле

11.09.2017 Концерт импровизационной музыки «Несколько способов [не] слушать Баха»

21.08.2017 Duo Zikr отпразднует 25-летие концертами в России и Европе

18.08.2017 Алеаторика джаза: Пересекая границы

