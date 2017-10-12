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Гала-концерт фестиваля Блюз без границ в Градский Холле

12.10.2017


Гала-концерт фестиваля Блюз без границ в Градский Холле
30 октября 2017 в Московском театрально–концертном музыкальном объединении под руководством А. Градского» пройдет гала–концерт V Московского городского открытого фестиваля детского и юношеского творчества «БЛЮЗ БЕЗ ГРАНИЦ».

В Гала–концерте примут участие лучшие юные исполнители различных стилей музыки и жанров, которые стали победителями конкурсного этапа. Лейтмотивом Фестиваля этого года станет тема Нового Года и Рождества. Зритель услышат как легендарные блюзовые композиции, так и любимые новогодние мелодии, а так же оригинальные импровизационные мотивы с легким новогодним флёром.

В числе гостей и членов жюри известные деятели искусства, продюсеры, исполнители:
Игорь Бриль, президент фестиваля;
Игорь Бутман, народный артист России, один из выдающихся джазовых саксофонистов;
Александр Градский, заслуженный деятель искусств России, советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, руководитель театра «Градский Холл»;
Марина Андрусенко, главный музыкальный редактор Первого канала;
Александр Олешко, заслуженный артист России;
Семен Мильштейн, заслуженный артист России, трубач, руководитель эстрадного оркестра «Данс–ленд»;
Ирина Сухолет, ректор ИСИ, кандидат философских наук, доцент, академик Академии гуманитарных наук;
Мария Семушкина, президент фестиваля «Усадьба Джаз»;
Марк Тишман, певец, композитор и телеведущий;
Сергей Сенин, продюсер;
Аслан Ахмадов, фотограф, стилист, режиссер, певец, продюсер, участник проекта «Голос» на Первом канале;
Тамара Глоба, астролог, писатель, телеведущая;
Дарина, певица и актриса;
группа «Кватро».

Гости Гала–Концерта также «увидят» блюз на конкурсе детского рисунка «ICE&BLUES» в фойе Концертного зала.

«Блюз без границ» проходит с 2012 года по инициативе ГАУДО Детский музыкальный театр «Домисолька», при поддержке Департамента образования города Москвы. Главная цель Фестиваля – приобщение детей и юношества к лучшим образцам современного искусства, развитие импровизационной музыки в нашей стране. Фестиваль предоставляет юным музыкантам возможность выступить с уже состоявшимися российскими и зарубежными профессионалами на лучших концертных площадках города. Юные исполнители приобретают бесценный опыт общения с широкой аудиторией, реализовываются в рамках государственных образовательных целевых программ дополнительного образования детей и юношества.

Президент Фестиваля – народный артист России и СССР, джазовый пианист, композитор, профессор РАМ им. Гнесиных Игорь Бриль;
Музыкальный руководитель – композитор, художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька», заслуженный работник культуры РФ Ольга Юдахина;
Генеральный продюсер – поэт, художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька» Иван Жиганов;
Музыкальный продюсер – руководитель джазового отдела Детского музыкального театра «Домисолька» Николай Чермошенцев.

Партнеры Фестиваля:
Международный конкурс детского и юношеского творчества «Цветик–Семицветик»; МДЦ «Артек»; ВДЦ «Океан»; Международный фонд поддержки и развития детского творчества«Вседетский мастер-класс»; Фестивали Усадьба Jazz (концертное агентство ArtMania),Koktebel Jazz Party; продюсерская компания tMotion, радиостанции «Детское радио»; «Эхо Москвы»; джаз-клуб «Клуб Алексея Козлова»; чайно-кофейная компания TEACO; профессиональное звуковое оборудование «SHURE».

Начало концерта в 19.00
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