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Встреча с Лео Фейгиным

10.10.2017


Встреча с Лео Фейгиным
15 октября в московском музыкальном магазине «Дом Культуры» состоится встреча с владельцем звукозаписывающей компании Leo Records – легендарным Лео Фейгиным. В каталоге его лейбла такие звезды авангарда, как Сесил Тейлор, Энтони Брэкстон, Сан Ра, Саинхо Намчылак, Валентина Пономарева, Сергей Курёхин и многие другие. Мероприятие состоится в рамках проходящего в середине октября на разных площадках шестого по счету российского фестиваля Leo Records, организатором которого является один из лидеров нового джаза в России, саксофонист и композитор Алексей Круглов.

Участниками фестиваля в предыдущие годы были практически все отечественные новоджазовые музыканты разных поколений, включая основателей нового джаза в СССР Вячеслава Ганелина и Владимира Чекасина. Концерты проходили как в культовых местах авангардного искусства, так и в крупных залах. В последние четыре года как минимум одно фестивальное мероприятие проводится в магазине «Дом Культуры», и ныне эта традиция не прервалась.

На этот раз в «Доме Культуры» Фейгин представит книгу Стива Дея «Слушая Музыку Трио Ганелина - Русский Триптих» в переводе Алексея Леонидова (псевдоним Лео), а также фильм Оксаны Матиевской «Непредсказуемое прошлое», посвященный Вячеславу Ганелину, Владимиру Тарасову и Владимиру Чекасину. Концертная часть вечера будет состоять из спонтанного джем-сейшна участников фестиваля.

Официальный сайт магазина «Дом Культуры»: http://www.domkultury.su

Начало: 17.00

Адрес: Кутузовский проезд, 4, м.Парк Победы, Кутузовская

страна
Великобритания, Россия
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