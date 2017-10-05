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«ФИНГЕРСТАЙЛ. Латино. Джаз» Никиты Болдырева

05.10.2017


«ФИНГЕРСТАЙЛ. Латино. Джаз» Никиты Болдырева
29 октября в Дипломатическом зале Кремлевского дворца пройдет концерт невероятно талантливого, молодого гитариста Никиты Болдырева, на котором он представит свою новую программу «ФИНГЕРСТАЙЛ. Латино. Джаз».

Никита Болдырев - лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов, победитель в классических и джазовых номинациях, что является достаточно редким случаем среди современных гитаристов. Именно на стыке классической и джазовой музыки базируется современное творчество гитариста. Стилистически его репертуар можно охарактеризовать, как «джаз в классической гитаре» и «фингерстайл».

Это и легло в основу при создании новой программы! На концерте прозвучат произведения, написанные в самом современном направлении гитарного искусства «fingerstyle», джазовые хиты в авторских аранжировках, пьесы в зажигательных ритмах стилей «латино» и «босса-нова».

Будет представлена музыка композиторов Генри Манчини, Джорджа Гершвина, Антонио Карлоса Жобима, Пола Дезмонда, Геннадия Гладкова, Юрия Маркина, Никиты Болдырева. Зрителей ждет много сюрпризов и отличное настроение!

В 2001 году Никита был включен в Книгу рекордов планеты как «установивший мировой рекорд по скорости освоения гитарного репертуара» (формулировка Российского бюро по регистрации рекордов). В период учебы в колледже был стипендиатом Министерства культуры РФ и фонда В.Спивакова. В 2006 году удостоен государственной премии для поддержки талантливой молодежи по Указу Президента РФ.

Никита Болдырев выступал с сольными концертными программами в городах России, Украины, Белоруссии, Молдовы, участвовал в гитарных и джазовых фестивалях в России, Польше, Австрии, Сербии, Украине, Белоруссии, в том числе в фестивалях "Мир гитары" (Калуга, 2009, 2013), "Виртуозы гитары" (Москва, 2012), "Strings" (Сербия, 2015).

В сезоне 2015-2016 гг. выступал с концертами и мастер-классами в Москве, Владимире, Саранске, Кишинёве, Орле, Белгороде, Ставрополе, Фрязино, Санкт-Петербурге. Артист неоднократно принимал участие в теле- и радиопередачах.

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
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