Авишаи Коэн в Москве

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Авишаи Коэн в Москве

03.10.2017


Авишаи Коэн в Москве
Один из самых самобытных и популярных джазовых музыкантов, контрабасист, композитор и вокалист Авишаи Коэн выступит 12 октября 2017 в Доме Музыки в рамках мирового тура. Десять лет назад его первое выступление в России на фестивале Усадьба Jazz в Архангельском принесло ему огромный успех и теперь каждый концерт в России ожидает масса его преданных поклонников. И снова по приглашению Усадьба Jazz Club он возвращается в Москву!

Истоки многонациональной семьи Авишая Коэна берут начало в Испании, Греции и Польше. Он рос в Израиле, учился в США. Дома всегда царила музыкальная атмосфера благодаря влиянию матери, которая в равной мере любила как классическую, так и национальную музыку. Этот невероятный сплав культур, характеров, традиций, и открытого восприятия всего нового Авишаи воплощает в своей музыке. Коэн собирает своих музыкантов из разных стран: Мексики, Аргентины, Кубы, Израиля, Германии, США. В его композициях звучат разные языки - английский, испанский, иврит, ладино (используемый португальскими и североафриканскими евреями). Его проекты - становятся олицетворением мира и гармонии. Его личные музыкальные предпочтения: от латинских ритмов до электроники и джаза. Он соединяет богатство классики и свободу джаза и искренне говорит с современным слушателем о том, что чувствует и любит.

Авишаи Коэн родился в одном из израильских кибуцев в 1970 году, и после обязательной службы в армии отправился учиться играть на контрабасе в Нью-Йорк, где поступил в Школу джаза. Свой первый год в США он называет самым тяжелым за всю жизнь: ему приходилось зарабатывать деньги на стройки, играть в парках и на улицах. Зато в возрасте 26 лет он получил предложение присоединиться к фьюжн-коллективу Origin легендарного пианиста Чика Кориа, который называл его не иначе как “гениальным композитором” и “отличным музыкантом”. Дальше Коэна ждала захватывающая дух карьера: он выступал с Бобби Макферрином, Рави Колтрейном, Леоном Паркером и Уинтоном Марсалисом, выпускал пластинки, всякий раз собиравшие отличную прессу и пользовался огромной популярностью среди меломанов и критиков.

Множество международных наград, участие в десятках фестивалей и концерты по всему миру – заслуженное признание Авишаю Коэну приносит его энергия, мастерство и преданность музыке. Журнал DownBeat признал Авишая «джазовым виртуозом глобального масштаба», а журнал Bass Player включил его в 100 наиболее влиятельных бас-исполнителей XX столетия.

«Музыка позволяет почувствовать себя дома, где бы ты ни находился», - говорит Коэн и приглашает в этот дом каждого зрителя. В своей музыке он рассказывает о семье и истории, о человеке и чувствах, понятных каждому.

Авишаи Коэна нельзя однозначно причислить к одному чистому жанру. В свои проекты он приглашает «неджазовых» музыкантов, и сочетает разные инструменты – скрипки, горн или гобой, акустическая или электрическая виолончель, бас-гитара, уд, барабаны и перкуссия, он сам может сменить контрабас на фортепиано, к тому же его музыканты поют. Такие команды раздвигают границы джаза в неожиданных направлениях и соединяют многочисленные музыкальные и национальные стили и традиции в поисках нового звучания.

“Музыка — это и есть свобода, – сказал Авишаи Коэн в интервью после выступления на фестивале Усадьба Jazz в Петербурге, – Она как река — настоящая. Она существует, присоединяешься ты к ней или нет.”

Присоединяйтесь к свободной музыке с трио Авишая Коэна 12 октября в ММДМ!


Начало в 19.00

Билеты в кассах ММДМ: +7 495 730-10-11.

Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская набережная, дом 52, строение 8


музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Израиль
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
05.10.2017"Звуковой Парад`окс" в Музее Азгура
03.10.2017Фестиваль JazzPeople в Москве
03.10.2017Концерт группы Real Jam в Кремле
01.10.2017Концерт Дениса Мажукова и его бэнда «От буги-вуги до рок-н-ролла»
19.09.2017"Прогулки с Мусоргским" Алекса Ростоцкого
11.09.2017Новый альбом Романа Мирошниченко
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com