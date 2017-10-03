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Авишаи Коэн в Москве



Один из самых самобытных и популярных джазовых музыкантов, контрабасист, композитор и вокалист Авишаи Коэн выступит 12 октября 2017 в Доме Музыки в рамках мирового тура. Десять лет назад его первое выступление в России на фестивале Усадьба Jazz в Архангельском принесло ему огромный успех и теперь каждый концерт в России ожидает масса его преданных поклонников. И снова по приглашению Усадьба Jazz Club он возвращается в Москву!



Истоки многонациональной семьи Авишая Коэна берут начало в Испании, Греции и Польше. Он рос в Израиле, учился в США. Дома всегда царила музыкальная атмосфера благодаря влиянию матери, которая в равной мере любила как классическую, так и национальную музыку. Этот невероятный сплав культур, характеров, традиций, и открытого восприятия всего нового Авишаи воплощает в своей музыке. Коэн собирает своих музыкантов из разных стран: Мексики, Аргентины, Кубы, Израиля, Германии, США. В его композициях звучат разные языки - английский, испанский, иврит, ладино (используемый португальскими и североафриканскими евреями). Его проекты - становятся олицетворением мира и гармонии. Его личные музыкальные предпочтения: от латинских ритмов до электроники и джаза. Он соединяет богатство классики и свободу джаза и искренне говорит с современным слушателем о том, что чувствует и любит.



Авишаи Коэн родился в одном из израильских кибуцев в 1970 году, и после обязательной службы в армии отправился учиться играть на контрабасе в Нью-Йорк, где поступил в Школу джаза. Свой первый год в США он называет самым тяжелым за всю жизнь: ему приходилось зарабатывать деньги на стройки, играть в парках и на улицах. Зато в возрасте 26 лет он получил предложение присоединиться к фьюжн-коллективу Origin легендарного пианиста Чика Кориа, который называл его не иначе как “гениальным композитором” и “отличным музыкантом”. Дальше Коэна ждала захватывающая дух карьера: он выступал с Бобби Макферрином, Рави Колтрейном, Леоном Паркером и Уинтоном Марсалисом, выпускал пластинки, всякий раз собиравшие отличную прессу и пользовался огромной популярностью среди меломанов и критиков.



Множество международных наград, участие в десятках фестивалей и концерты по всему миру – заслуженное признание Авишаю Коэну приносит его энергия, мастерство и преданность музыке. Журнал DownBeat признал Авишая «джазовым виртуозом глобального масштаба», а журнал Bass Player включил его в 100 наиболее влиятельных бас-исполнителей XX столетия.



«Музыка позволяет почувствовать себя дома, где бы ты ни находился», - говорит Коэн и приглашает в этот дом каждого зрителя. В своей музыке он рассказывает о семье и истории, о человеке и чувствах, понятных каждому.



Авишаи Коэна нельзя однозначно причислить к одному чистому жанру. В свои проекты он приглашает «неджазовых» музыкантов, и сочетает разные инструменты – скрипки, горн или гобой, акустическая или электрическая виолончель, бас-гитара, уд, барабаны и перкуссия, он сам может сменить контрабас на фортепиано, к тому же его музыканты поют. Такие команды раздвигают границы джаза в неожиданных направлениях и соединяют многочисленные музыкальные и национальные стили и традиции в поисках нового звучания.



“Музыка — это и есть свобода, – сказал Авишаи Коэн в интервью после выступления на фестивале Усадьба Jazz в Петербурге, – Она как река — настоящая. Она существует, присоединяешься ты к ней или нет.”



Присоединяйтесь к свободной музыке с трио Авишая Коэна 12 октября в ММДМ!



Начало в 19.00



Билеты в кассах ММДМ: +7 495 730-10-11.



Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская набережная, дом 52, строение 8



музыкальный стиль

мэйнстрим

страна

Израиль

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