Jazzmandu 2017

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Jazzmandu 2017

02.10.2017


Jazzmandu 2017
Не секрет, что значительная часть международного календаря джазовых фестивалей принадлежит событиям, организованным в местах массового наплыва туристов, когда джазовый фестиваль редко служит «главным блюдом», а чаще является приятным дополнением к пляжному или иному отдыху. Таковы большинство фестивалей джаза, проводящихся на островах К%арибского моря и рассчимтанных на американских и канадских туристов, которых привлечет знакомая им музыка. Но подчас фестивали проводятся и в местах, где собирается туристический люд особого толка – например, в столице Непала, Катманду.

В Непал, горный край в Южной Азии, едут преимущественно за экзотикой, и это отражается и на программе фестиваля под запоминающимся названием Jazzmandu, который здесь проводят с 2002 года. Программа Jazzmandu 2017, намеченного на период с 12 по 18 октября, пусть и не представляет музыкантов из элиты мирового джаза, но зато дает возможность непальцам и гостям страны познакомится с широкой панорамой джаза и world music самых экзотических стран.

Так, в этом году здесь будет выступать сенегальская певица Джулия Сарр, работавшая в свое время с самой Мириам Макебой и Маркусом Миллером, поющая и сальсу, и госпел, и музыку гриотов своей родины, Западной Африки. С Джулией выступают французские партнеры – Фред Соул, Бруно Шорп и Жюли Саури. Проект Filtron M “Nepamali” – это группа, организованная живущим в Нью-Йорке швейцарцем Ману Кохом, пианистом и композитором, собравшим вместе малийского гриота Балию Тункара, своего земляка, саксофониста Дэйва Фюси, американца Дэймона Бэнкса и арт-директора фестиваля Jazzmandu, непальского перкуссиониста Навиа Четтри. Питомцы школы джаза им. Лайонела Хэмптона, секстет Palouse Jazz Project приедет в Непал из Москвы, штат Айдахо, США, а фьюжн-квартет EleKtriP– из Франции. Квинтет Samuel Wootton’s Toy Story играет смесь современной камерной музыки, фри-джаза и … хип-хопа, а трио таиландского клавишника Терапуя Питакула исповедует скорее фанк. Индийский сарангист Манмохан Тхапалия Шарма представляет североиндийскую школу, а его коллега по инструменту Киран Непали, также потомственный музыкант, продемонстрирует непальский вариант этой музыки.

Хозяева сцены вообще выставляют весьма представительную группу исполнителей. Тот же Навиа Четтри будет играть на фестивале и со своим Cadenza Collective. Трио KANTA dAb dAb сочетает в своем составе ситар, бас и перкуссию, таблист Рабин Лал Шестра – один из лучших исполнителей классической народной музыки, хорошо известный в Европе и США, а группа Gandharva представляет непальскую традицию странствующих музыкантов.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Непал
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
09.08.2017Synthposium 2017
07.08.2017Летний джаз-2017 в Клину - "Джаз на букву b"
23.07.2017Июль 2017-го на JazzWeek
11.07.2017Фестиваль Skolkovo Jazz Science 2017
08.07.2017Bohemia Jazz Fest 2017
22.06.201715-летний гитарист из Минска завершит «Джазовые вечера 2017»
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com