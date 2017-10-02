Jazzmandu 2017



Не секрет, что значительная часть международного календаря джазовых фестивалей принадлежит событиям, организованным в местах массового наплыва туристов, когда джазовый фестиваль редко служит «главным блюдом», а чаще является приятным дополнением к пляжному или иному отдыху. Таковы большинство фестивалей джаза, проводящихся на островах К%арибского моря и рассчимтанных на американских и канадских туристов, которых привлечет знакомая им музыка. Но подчас фестивали проводятся и в местах, где собирается туристический люд особого толка – например, в столице Непала, Катманду.



В Непал, горный край в Южной Азии, едут преимущественно за экзотикой, и это отражается и на программе фестиваля под запоминающимся названием Jazzmandu, который здесь проводят с 2002 года. Программа Jazzmandu 2017, намеченного на период с 12 по 18 октября, пусть и не представляет музыкантов из элиты мирового джаза, но зато дает возможность непальцам и гостям страны познакомится с широкой панорамой джаза и world music самых экзотических стран.



Так, в этом году здесь будет выступать сенегальская певица Джулия Сарр, работавшая в свое время с самой Мириам Макебой и Маркусом Миллером, поющая и сальсу, и госпел, и музыку гриотов своей родины, Западной Африки. С Джулией выступают французские партнеры – Фред Соул, Бруно Шорп и Жюли Саури. Проект Filtron M “Nepamali” – это группа, организованная живущим в Нью-Йорке швейцарцем Ману Кохом, пианистом и композитором, собравшим вместе малийского гриота Балию Тункара, своего земляка, саксофониста Дэйва Фюси, американца Дэймона Бэнкса и арт-директора фестиваля Jazzmandu, непальского перкуссиониста Навиа Четтри. Питомцы школы джаза им. Лайонела Хэмптона, секстет Palouse Jazz Project приедет в Непал из Москвы, штат Айдахо, США, а фьюжн-квартет EleKtriP– из Франции. Квинтет Samuel Wootton’s Toy Story играет смесь современной камерной музыки, фри-джаза и … хип-хопа, а трио таиландского клавишника Терапуя Питакула исповедует скорее фанк. Индийский сарангист Манмохан Тхапалия Шарма представляет североиндийскую школу, а его коллега по инструменту Киран Непали, также потомственный музыкант, продемонстрирует непальский вариант этой музыки.



Хозяева сцены вообще выставляют весьма представительную группу исполнителей. Тот же Навиа Четтри будет играть на фестивале и со своим Cadenza Collective. Трио KANTA dAb dAb сочетает в своем составе ситар, бас и перкуссию, таблист Рабин Лал Шестра – один из лучших исполнителей классической народной музыки, хорошо известный в Европе и США, а группа Gandharva представляет непальскую традицию странствующих музыкантов.



Леонид Аускерн



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

Непал

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