Концерт Дениса Мажукова и его бэнда «От буги-вуги до рок-н-ролла»



3-го ноября на сцене Дипломатического зала Государственного Кремлевского Дворца в Москве для вас выступит настоящий виртуоз, талант, рожденный для рок-н-ролла, буги-вуги, ритм-н-блюза, звезда международной сцены пианист и певец – Денис Мажуков!



Вас ждет увлекательный экскурс в мир фортепианного буги-вуги и классического рок-н-ролла, настоящее погружение в музыку и её историю в одном концерте!



Во всем мире Дениса Мажукова называют "российским королем рок-н-ролла". Денис – уникальный музыкант, способный на своих концертах раскрыть не только целую рок-н-ролльную эпоху 50-х годов, а также буги-вуги 30-х, ритм-н-блюз 40-х, кантри 60-х годов и множество стилей и жанров, рожденных в те золотые для становления музыки времена!



В программе Кремлевского концерта – легендарные хиты Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Чака Берри, Литл Ричарда, Рэя Чарлза, а также редко исполняемые композиции музыки 50-х в исполнении российского короля рок-н-ролла. Это будет незабываемо, настоящий музыкальный экстаз.



Денис Мажуков – российский пианист, певец и композитор, рождённый играть и петь традиционный рок-н-ролл, буги-вуги и ритм-н-блюз на международном уровне именно так, как это и следует делать по самым высоким, классическим стандартам.

Денис успешно выступает в США и Европе – в клубах, в концертных залах и на фестивалях рок-н-ролла, кантри и джаза. Более того, Мажуков первый и единственный музыкант из России, которого регулярно приглашают выступать на европейские международные фестивали буги-вуги, как пианиста именно в этом уникальном жанре.



О нем отзываются как о беспрецедентном виртуозе рок-н-ролльной игры. Филигранная техника, качественный звук, колоссальный темперамент, взрывной и в то же время очень музыкальный вокал, безупречное чувство стиля – отличительные свойства артиста.

Денис Мажуков участвовал в московских концертах Джерри Ли Льюиса и Чака Берри – музыкантов, внесших неоценимый вклад в историю рок-н-ролла. Когда-то Элвис Пресли, увидевший выступление Джерри Ли Льюиса, сказал: "Если бы я мог так играть на пианино, я бы бросил петь", а Джерри Ли Льюис, увидев игру Мажукова, сказал: "Ты играешь так же, как я играл в молодости".



Важно отметить, что Денис Мажуков – первый и единственный музыкант из России, который записал несколько композиций на легендарной студии "Sun Records" в Мемфисе, штат Теннесси – в том самом легендарном месте рождения рок-н-ролла!

В середине ХХ века здесь записывались Элвис Пресли, Карл Перкинс, Джонни Кэш, Джерри Ли Льюис, Рой Орбисон, Би Би Кинг и другие легендарные музыканты.



Также Мажуков – единственный россиянин, выступивший хедлайнером на закрытии самого грандиозного европейского фестиваля рок-н-ролла – "Summer Jamboree Rock-n-Roll Festival" – в августе 2015-го года.



Каждое выступление Дениса Мажукова гарантированно создаёт публике отличное настроение и заряжает людей положительными эмоциями и драйвом! Ждем вас 3 ноября в Дипломатическом зале!



музыкальный стиль

ритм-энд-блюз

страна

Россия

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