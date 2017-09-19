"Прогулки с Мусоргским" Алекса Ростоцкого





24 сентября 2017 года на сцене московского "Клуба Алексея Козлова" (ул.Маросейка, дом 9/2, «Left Bank») Алекс Ростоцкий покажет программу "Прогулки с Мусоргским". Известный всей музыкальной России басист, композитор и аранжировщик, основатель мультикультурного проекта «Джаз-бас-театр», Алекс Ростоцкий – один из тех редких российских джазменов, которые, прекрасно зная и понимая джазовую традицию, ищут (и обретают!) свой путь. А его программа «Прогулки с Мусоргским» является своего рода музыкальным подарком как для любителей классической музыки, так и для поклонников джазовой импровизации. В этом проекте Алекс реализовал давнюю мечту – осуществил джазовое перевоплощение «Картинок с выставки», признанного шедевра Мусоргского.



Давно и прочно известно, что Алексу Ростоцкому мало быть одним из самых активно записывающихся джазменов России – он еще и постоянно придумывает новое, каждый раз выходя за устоявшиеся границы. И именно благодаря этому неугомонному выдумщику, в нашей современной музыке год за годом возникают уникальные авторские проекты. А его оригинальный способ подачи материала на концертах, когда на глазах у публики музыка совмещается со специально созданным видеорядом, перформансом или работой художника, неизменно вызывает интерес у публики.



В этот вечер на сцену Клуба Алексея Козлова вместе с Алексом Ростоцким выйдут российские музыканты первого ряда: Евгений Борец,-фортепиано, и Игнат Кравцов, барабаны.



Пианист и композитор Евгений Борец первым из отечественных музыкантов записал в составе собственного трио дебютный альбом в легендарной студии Rainbow Studio (Осло, Норвегия) под руководством известного саунд-продюсера, звукорежиссера Jan Erik Kongshaug, имя которого фигурирует на большом количестве альбомов звезд, записывавшихся для лейбла ECM.



Барабанщик, композитор и художник Игнат Кравцов известен среди коллег и поклонников многогранным талантом и способностью одинаково хорошо работать в самых разных направлениях. Игнат – активный участник многочисленных российских и зарубежных (Польша, США, Украина, Япония, Германия) международных джазовых фестивалей. Выступал вместе с Alex Sipiagin, George Cables, Ralph Bowen, Stanley Jordan, Jimmy Huslip, Linley Marthe, Steve Turre, Jaleel Shaw.

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