Новый альбом Романа Мирошниченко







«Захватывающе сложная игра Романа и его композиции зовут слушателя в увлекательное путешествие. Отлично выполненное продолжение великих традиций фьюжн!» - с восторгом отозвался об альбоме легендарный гитарист Эл Ди Меола.



В альбом вошла «электрическая» версия композиции Alien's Dream, написанной для прошлого проекта World Of Guitar Trio и посвященной одному из величайших гитаристов планеты Стиву Ваю, который, в свою очередь, очень тепло отозвался о новом релизе: «Мои поздравления с записью! И особенно спасибо за трогательную Alien’s Dream. Это по-настоящему красиво! Обожаю музыку с такими богатыми гармониями и классной мелодией!»



«Когда-то я сыронизировал, что в процессе музыкального восхождения можно сорваться в пропасть, дно которой усыпано «ля-минорами». Смысл сказанного кроется в том, что благодаря тотальной деградации аудитории массовая музыка обмельчала, и такие вещи, как профессионализм и исполнительское мастерство, неожиданно стали дурным тоном, уступив место музыкальному фастфуду. Современное медиапространство кишит примитивом, в котором набор дешевых ингредиентов выдают за изысканные музыкальные блюда. Как для композитора и исполнителя, новый альбом для меня является попыткой подняться еще на одну качественную ступень, сведя тем самым на нет шансы сорваться в музыкальную бездну регресса. Вопреки конъюнктуре и форматности», - прокомментировал Роман Мирошниченко.



музыкальный стиль

фьюжн

страна

Россия

