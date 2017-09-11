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Новый альбом Романа Мирошниченко

11.09.2017


Новый альбом Романа Мирошниченко
Новым альбомом «Ascension» («Восхождение») Роман Мирошниченко отпразднует 25-летие творческой деятельности. Релиз альбома, все девять композиций которого написаны Романом, запланирован на октябрь 2017 года. В записи треков приняли участие специальные гости: виртуозный скрипач Чарли Бишарат (лауреат «Грэмми»), знаменитый аргентинский пианист Марио Пармисано, известные музыканты Флориды Луис Алисия (ударные) и Арон Ферре (клавишные), датский гитарист Хенрик Андерсен и легендарный американский перкуссионист Гумби Ортис, выступающий c Элом Ди Меолой уже более 30 лет. Основной материал был записан в составе трио, при участии давних партнеров Романа на сцене и в студии, известных московских муызкантов - Валерия Черноока (ударные) и Олега Канакова (бас-гитара, клавишные). Две композиции альбома Роман посвятил своим близким друзьям-коллегам - Ларри Кориеллу и Марио Оливаресу.

«Захватывающе сложная игра Романа и его композиции зовут слушателя в увлекательное путешествие. Отлично выполненное продолжение великих традиций фьюжн!» - с восторгом отозвался об альбоме легендарный гитарист Эл Ди Меола.

В альбом вошла «электрическая» версия композиции Alien's Dream, написанной для прошлого проекта World Of Guitar Trio и посвященной одному из величайших гитаристов планеты Стиву Ваю, который, в свою очередь, очень тепло отозвался о новом релизе: «Мои поздравления с записью! И особенно спасибо за трогательную Alien’s Dream. Это по-настоящему красиво! Обожаю музыку с такими богатыми гармониями и классной мелодией!»

«Когда-то я сыронизировал, что в процессе музыкального восхождения можно сорваться в пропасть, дно которой усыпано «ля-минорами». Смысл сказанного кроется в том, что благодаря тотальной деградации аудитории массовая музыка обмельчала, и такие вещи, как профессионализм и исполнительское мастерство, неожиданно стали дурным тоном, уступив место музыкальному фастфуду. Современное медиапространство кишит примитивом, в котором набор дешевых ингредиентов выдают за изысканные музыкальные блюда. Как для композитора и исполнителя, новый альбом для меня является попыткой подняться еще на одну качественную ступень, сведя тем самым на нет шансы сорваться в музыкальную бездну регресса. Вопреки конъюнктуре и форматности», - прокомментировал Роман Мирошниченко.

Официальный сайт Романа Мирошниченко: http://www.romanmiroshnichenko.com

музыкальный стиль
фьюжн
страна
Россия
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