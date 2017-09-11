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Концерт импровизационной музыки «Несколько способов [не] слушать Баха»

11.09.2017


Концерт импровизационной музыки «Несколько способов [не] слушать Баха»
30 сентября в Музее Вадима Сидура состоится концерт импровизационной музыки «Несколько способов [не] слушать Баха» в исполнении Дмитрия Бурцева (аккордеон) и Антона Пономарева (саксофон).

Дмитрий Бурцев – экспериментальный музыкант из Москвы. Выпускник композиторского факультета Московской консерватории (класс В.Г. Тарнопольского), композитор, аккордеонист, импровизатор, саунд-артист. Участвовал в фестивале современной музыки «Другое пространство» (2014), проекте «Artинки с выставки» в рамках фестиваля современного театра NET (2014), проекте Бориса Юхананова «Золотой Осел» (2016). Студент Пятой Международной Академии молодых композиторов в городе Чайковский (2016). Среди исполнителей его музыки – Сергей Чирков, Наталья Пшеничникова, Владимир Горлинский, ансамбль Студия новой музыки.

В 2016 году – со-куратор фестиваля импровизационной музыки «set by set», проходившего в МГК им. Чайковского. Как импровизатор выступал со многими представителями российской сцены свободной импровизации, среди которых Роман Столяр, Алексей Сысоев, Алексей Борисов, Катя Рекк, Юрий Яремчук, Владимир Горлинский и многие другие.

Антон Пономарев – московский баритон и альт-саксофонист, импровизатор, участник ноу-джаз-коллектива «Бром». Выступал с Леонидом Сойбельманом.

30 сентября, 17.00
Музей Вадима Сидура, Москва, Новогиреевская улица, 37/А

музыкальный стиль
авангард
страна
Россия
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