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Звезды этно-джаза в Кишиневе

06.09.2017


Звезды этно-джаза в Кишиневе
Как никогда представительным обещает стать уже шестнадцатый по счету традиционный фестиваль этно-джаза в столице Молдовы. В этом году он пройдет в период с 22 по 24 сентября. В Кишинев съедутся настоящие звезды, и первым здесь надо назвать имя семикратного лауреата Грэмми, кубинского пианиста Омара Сосы, который выступит здесь в дуэте с немцким трубачом Джоо Краусом. Не меньше эмоций, в данном случае смешанных с ностальгией, вызывает и концерт уроженца Молдовы, уже четверть века живущего в Норвегии пианиста Михаила Альперина в дуэте с российской аккордеонисткой и певицей Эвелиной Петровой.

Среди других участников фестиваля – турецкий музыкант Горкем Сен, играющий на инструменте собственного изобретения ябахар, который он сам определяет, как «акустический синтезатор в режиме реального времени», ансамбль World Cora Trio, состоящий из американского виолончелиста Эрика Лонгсуорта, французского перкуссиониста Давида Мирандона и малийского исполнителя на коре Шерифа Саумано, интернациональный квартет португальского гитариста Антонио Сильвы, польский ансамбль Viva Flamenco, необычный австрийско-зимбабвийский проект MoZuluArt, который участники коллектива представляют, как встречу Моцарта с музыкой зулусов.

Хэдлайнером среди хозяев фестиваля можно уверенно назвать трио Folk Reverse с неувядаемым Анатолем Штефанецом. Компанию ему составят группа Kaiser Band и коллектив из Тирасполя Liberty.

В качестве модератора фестиваля выступит румынский знаток джаза (и дипломат по совместительству) Вирджил Михаю.

музыкальный стиль
этно-джаз
страна
Молдова
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