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Швейцарско-ливанская группа PRAED в Санкт-Петербурге

06.09.2017


Швейцарско-ливанская группа PRAED в Санкт-Петербурге
Швейцарско-ливанский дуэт PRAED существует уже 10 лет, и складывается ощущение, что все это время он обитает в придуманном им же пространстве. При первом просмотре любого их видео на ютубе кажется, что эта группа играет на выпускном вечере в провинциальной дагестанской школе: один из участников все время пританцовывает и что-то выкрикивает в микрофон, запуская при этом с лэптопа пронзительные лупы, в которых смешаны техно и восточная поп-музыка; второй музыкант скромно сидит боком к зрителям и подыгрывает то на кларнете, то на гитаре. Однако, после нескольких минут просмотра, когда весь этот аудиовизуальный ряд превращается в психоделический метроном, под который начинаешь бессознательно двигаться, становится ясно - все не так просто.

Пэд Конка и Раед Яссин (да-да, звучное название группы - это комбинация из имён участников) оба уроженцы Бейрута, но в настоящее время живут в разных странах: Пэд в Швейцарии, Раед в родном Ливане. Это не помешало им выпустить 4 диска, несколько раз проехать с продолжительными турами по Европе и арабским странам Средиземноморья, дважды объехать с концертами Японию, сыграть на фестивале в Канаде. Неутомимый фронтмен новой импровизационной сцены Бейрута, контрабасист и художник Раед Яссин, в составе PRAED словно воплотил мечту юности - он доводит арабскую популярную музыку Shaabi до рейв-пульсации, кричит в мегафон, поет и танцует, как заправская поп-звезда. В противовес этому швейцарский мультиинструменталист и ветеран европейского импрова Пэд Конка абсолютно статичен - сидя на стуле неизменно боком к зрителям, он заполняет cut-up техно своего коллеги атональными психоделическими пассажами - кажется, вот-вот у его ног возникнет танцующая кобра.
Вне всякого сомнения, это лучше один раз увидеть!

PRAED впервые выступит в Санкт-Петербурге
1-го октября в клубе Мачты (ВО, Шкиперский проток, 14, к. 19)
Гостей поддержат петербургские артисты Prisheletz и Snezhana Reizen.

Организаторы концерта: петербургские лейблы экспериментальной музыки Spina!rec и Intonema.
Мероприятие проводится в рамках фестиваля SWISS NOISE, организованного московским лейблом Mikroton совместно со швейцарским культурным советом Pro Helvetia.

музыкальный стиль
авангард, этно-джаз
страна
Ливан, Швейцария
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