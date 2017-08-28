Государственный джаз-оркестр Армении в туре по России
28.08.2017
Впервые за 30 лет или может быть даже больше, Государственный джаз-оркестр Армении отправляется в большое турне по России. Первое выступление тура состоится в Летнем театре в парке им.Фрунзе в Сочи 13 сентября, а закончится он в Москве 19 сентября в Московском международном доме музыки. 17 сентября оркестр также выступит в рамках XIV Международного джаз-фестиваля в Ростове.
Госджаз оркестр Армении один из старейших на территории бывшего СССР. Он был создан прямым указом правительства Армении в 1938 году. Тогда его возглавил композитор Артемий Айвазян. Первое же выступление в Москве в том же году имело огромный успех. Главной фишкой программы оркестра было активное использование армянского мелоса и ритмики. В 1956 году оркестр возглавил композитор Константин Орбелян, который руководил им почти сорок лет! После развала СССР маэстро уехал в США, а оркестр возглавил пианист Армен Мартиросян. И, наконец, в 2011 году художественным руководителем оркестра становится саксофонист и композитор Армен Уснунц.
За прошедшие годы оркестр подготовил несколько тематических джазовых программ в разной стилистике. Основные три – джазовая классика, современные версии армянской эстрады советского периода и джазовые обработки армянского фолклора.
Именно отрывки из этих программ армянские музыканты и готовятся представить российским любителям джаза.