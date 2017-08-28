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Барабанный павильон на NAMM Musikmesse Russia

28.08.2017


Барабанный павильон на NAMM Musikmesse Russia
С 14 по 17 сентября в Москве в Сокольниках пройдет Международная музыкальная выставка NAMM Musikmesse Russia 2017. В этом году она впервые представит своим посетителям барабанный павильон Drummers United. На его сцене Drum Stage проведут свои мастер-классы и воркшопы множество популярных отечественных и мировых барабанщиков.

Среди презентеров и гостей: Milos Meier, Tommy Aldridge, Марк Миронов, Дмитрий Фролов, Дэн Маринкин, Фёдор Локшин, Василий Горшков, Евгений Аноев, Василий Руденко и другие популярные драммеры.

На сцене павильона будет также проведен масштабный барабанный конкурс Drummers United. Его победителей ожидают достойные призы: комплекты тарелок, кастомные ушные мониторы и другие барабанные аксессуары.

Спонсор 1-го места - 64 Audio: ушные мониторы 64 Audio A4 с дополнительными опциями.

Спонсор 2-го места – МузТорг: набор тарелок ZILDJIAN S390 S PERFORMER SET (14S Hi-Hat Pair, 16 S Medium Thin Crash, 18S Medium Thin Crash, 20 Ride).

Все финалисты получат возможность выступить на сцене Drum Stage павильона Drummers United в прайм-тайм (16 сентября, суббота), где места распределит жюри. Члены жюри конкурса Drummers United 2017: Александр Зингер (Денис Мацуев, Большой джазовый оркестр, группа «Обе две»), Борис Лившиц («Би-2»), Алексей Кравцов (Леонид Агутин), Павел Тимофеев (группа «Несчастный случай», Даниил Крамер), Александр Потапов (Баста, группа FRUKTЫ, «Вечерний Ургант», Guru Groove Foundation), Борис Ионов (группа THERR MAITZ, Zventa Sventana), Александр Машин (Вадим Эйлинкриг and crew), Денис Маринкин (группа «Моя Мишель», Вячеслав Бутусов).

Условия конкурса: http://namm-musikmesse-russia.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/visitors/events/Drummers-United.html

#яидунаNAMMMusikmesse

Бесплатный билет уже доступен на сайте: https://online.messefrankfurt.ru/?EXHIBITION_ID=212644&amp;PID=kpm-p

страна
Россия
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