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JazzWeek: на вершине в 92 года!

21.08.2017


JazzWeek: на вершине в 92 года! Сразу после издания альбом Терри Джибса начал уверенное восхождение к вершине в чартах JazzWeek. Он попал в «горячую десятку» самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов, потом попал в тройку лучших, и вот, по данным на 21 августа вибрафонист Терри Джибс, чье имя при рождении звучало, как Юлиус Губенко, оказался на вершине. Терри – 93 года, альбом был записан годом ранее, когда его сын, прекрасный ударник и бэнд-лидер Джерри «Трешер» Джиббс вместе с шефом Whaling City Sound Нилом Вейсом организовали сессию прямо в доме ветерана. Впрочем, подробнее обо всем этом – в рецензии на сайте, а здесь можно только порадоваться поразительному и вполне заслуженному успеху этого релиза.

В «горячей десятке» оказалось еще двое исполнителей, уже познавших сладость пребывания на вершине. Луис Хэйес сейчас второй, Джазмейя Хорн – четвертая. Еще отмечу, что уже второй месяц удерживается в «десятке» выпущенный лейблом Resonance альбом архивных записей знаменитого басиста Жако Пасториуса – его по-прежнему помнят, любят и слушают. Среди лейблов могут похвастаться двумя местами в «десятке» две компании с похожими названиями: Blue Note и HighNote, только первая уже отметила семидесятилетний юбилей, а второй в этом году исполнилось «лишь» двадцать. Но главные августовские поздравления – все же Whaling City Sound и Терри Джибсу. Вот как выглядит первая десятка альбомов в целом:

Terry Gibbs 92 Years Young: Jammin' At The Gibbs House (Whaling City Sound)

Louis Hayes Serenade for Horace (Blue Note)

Cyrus Chestnut There's A Sweet, Sweet Spirit (HighNote)

Jazzmeia Horn A Social Call (Prestige / Concord Music Group)

DeJohnette, Grenadier, Medeski and Scofield Hudson (Motema)

Russel Malone Time For The Dancers (HighNote)

John Pizzarelli Sinatra & Jobim @ 50 (CMG)

Gerald Cannon Combinations (Woodneck)

Jaco Pastorius Truth, Liberty & Soul The Complete NPR Jazz Alive! Recording (Resonance)

Charles Lloyd New Quartet Passin' Thru (Blue Note)

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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