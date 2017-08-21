|
|
JazzWeek: на вершине в 92 года!
21.08.2017
Сразу после издания альбом Терри Джибса начал уверенное восхождение к вершине в чартах JazzWeek. Он попал в «горячую десятку» самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов, потом попал в тройку лучших, и вот, по данным на 21 августа вибрафонист Терри Джибс, чье имя при рождении звучало, как Юлиус Губенко, оказался на вершине. Терри – 93 года, альбом был записан годом ранее, когда его сын, прекрасный ударник и бэнд-лидер Джерри «Трешер» Джиббс вместе с шефом Whaling City Sound Нилом Вейсом организовали сессию прямо в доме ветерана. Впрочем, подробнее обо всем этом – в рецензии на сайте, а здесь можно только порадоваться поразительному и вполне заслуженному успеху этого релиза.
В «горячей десятке» оказалось еще двое исполнителей, уже познавших сладость пребывания на вершине. Луис Хэйес сейчас второй, Джазмейя Хорн – четвертая. Еще отмечу, что уже второй месяц удерживается в «десятке» выпущенный лейблом Resonance альбом архивных записей знаменитого басиста Жако Пасториуса – его по-прежнему помнят, любят и слушают. Среди лейблов могут похвастаться двумя местами в «десятке» две компании с похожими названиями: Blue Note и HighNote, только первая уже отметила семидесятилетний юбилей, а второй в этом году исполнилось «лишь» двадцать. Но главные августовские поздравления – все же Whaling City Sound и Терри Джибсу. Вот как выглядит первая десятка альбомов в целом:
Terry Gibbs 92 Years Young: Jammin' At The Gibbs House (Whaling City Sound)
Louis Hayes Serenade for Horace (Blue Note)
Cyrus Chestnut There's A Sweet, Sweet Spirit (HighNote)
Jazzmeia Horn A Social Call (Prestige / Concord Music Group)
DeJohnette, Grenadier, Medeski and Scofield Hudson (Motema)
Russel Malone Time For The Dancers (HighNote)
John Pizzarelli Sinatra & Jobim @ 50 (CMG)
Gerald Cannon Combinations (Woodneck)
Jaco Pastorius Truth, Liberty & Soul The Complete NPR Jazz Alive! Recording (Resonance)
Charles Lloyd New Quartet Passin' Thru (Blue Note)
Леонид Аускерн
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
Расскажи друзьям: