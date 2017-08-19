Кинобиография Колтрейна



В августе 2017 года в мировой прокат выходит уже демонстрировавшаяся на ряде кинофестивалей новая документальная лента американского режиссера Джона Шейнфелда (John Scheinfeld) Chasing Trane – The John Coltrane Documentary, посвященная жизни и творчеству гения джаза Джона Колтрейна (1926-1967). Шейнфелд известен своими двумя предыдущими документальными фильмами «США против Джона Леннона» и «Кто такой Гарри Нилссон (и почему все о нем говорят)?». В новой работе, уложившейся в 99 минут экранного времени, Шейнфелд рассказывает биографию саксофониста и композитора, внесшего огромный вклад в американскую культуру.



В фильме много редких кадров, много интервью. Среди собеседников автора все члены семьи Колтрейна, ведущие джазовые музыканты – Сонни Роллинс, Уинтон Марсалис, Бенни Голсон. Среди прочих вспоминают Колтрейна бывший президент США, саксофонист-любитель Билл Клинтон, выдающийся латинский гитарист и композитор Карлос Сантана, бывший участник группы The Doors Джон Денсмор. Рассказ о Колтрейне ведется в фильме как бы от первого лица, и в роли Колтрейна-рассказчика выступает популярный актер Дензел Вашингтон. Музыку Трейна для этой ленты предоставили все звукозаписывающие лейблы, владеющие правами на записи Колтрейна.



Впервые с такой полнотой на киноэкране воссоздается образ Колтрейна-музыканта и Колтрейна-человека на фоне очень бурной и сложной политической, социальной и культурной жизни США его времени.



Леонид Аускерн



авторы

Леонид АУСКЕРН

музыкальный стиль

авангард

страна

США

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