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Блюзовый фестиваль в Веспелааре

12.08.2017


Блюзовый фестиваль в Веспелааре
«Свинг – Блюз для народа» - такое, несколько странное для блюзового фестиваля название, носит свободный для публики блюзовый фестиваль в небольшом бельгийском городке Веспелаар во фламандской части страны. Название, однако, никого не смущает и фестиваль в Веспелааре пройдет в этом году (с 18 по 20 августа) уже в 30-й раз. На этот праздник блюза организаторы традиционно приглашают впечатляющую команду музыкантов с родины этой музыки. Много интересных американских блюзменов съезжается в Веспелаар и в этом году.

Афиша фестиваля обещает выступления 74-хлетнего ветерана блюза Дельты гитариста и певца Джимми Бернса, знаменитого мастера электрического блюза из Нью-Йорка Попы Чабби, четырехкратного номинанта Blues Music Award, блюзового и джазового гитариста Криса Кейна, блюзового певца из Калифорнии Эрла Томаса, сына известного чикагского блюзмена Лютера Эллисона Бернарда с его французской группой Bernard Allison Group, еще одного сына знаменитого отца, Шоуна Хольта с его Shawn Holt & The Teardrops, вокалистки Джей Джей Тэймс, классного харпера из Чикаго Билли Бранча, техасский блюз от Jim Suhler & Monkey Beat и, наконец, Heritage Blues Orchestra из Нью-Йорка.

Из европейских соседей в Веспелааре будут представлены голландская группа Detonics и соул-блюзовый состав из Северной Ирландии Kaz Hawkins Band, а отечественный блюз прозвучит в исполнении квартета традиционного блюза D-Tale, блюз-роковый состав The Bluesbones и ансамбль из Лувена Tensfield. Одним из наиболее ярких моментов фестиваля обещает стать воскресная (20 августа) госпел-месса в местной церкви в исполнении бельгийского госпел-хора Karibuni.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия
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