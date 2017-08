рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

Synthposium 2017







В Synthposium 2017 примут участие более 150 зарубежных и российских артистов. Дневная и ночная программы фестиваля развернутся на известных культурных площадках Москвы. В рамках лекционной программы, подготовленной главным образовательным партнером фестиваля Московской школой кино, 24 и 25 августа выступят ведущие представители индустрии музыки и звука, саунд-дизайнеры, звукорежиссеры, композиторы и артисты. Основная часть фестиваля с экспозицией и концертами пройдёт 26 и 27 августа в Центре современного искусства «Винзавод», одном из пионеров в области проведения масштабных фестивалей, который отмечает 10-летний юбилей. Серия ночных перформансов и вечеринок сосредоточится с пятницы по воскресенье в ключевых клубах города.



Британская программа в этом году разработана при поддержке Британского Совета в рамках



Хэдлайнером британской программы станет лондонский музыкант и генетик Макс Купер - уникальный исполнитель, творец, стремящийся включить в свои мультисенсорные представления эксперименты с эмоциональной танцевальной музыкой, искусный звуковой дизайн и визуальное сопровождение для проникновения в самую суть науки. Свое выступление на Synthposium Макс построит вокруг своего второго студийного альбома «Emergence», вышедшего в ноябре прошлого года и уже высоко оцененного критиками.



«Emergence» как альбом стал новым водоразделом в и без того впечатляющей карьере лондонского продюсера. Волнующая смесь клубного техно и «мерцающего» электронного эмбиента, альбом «Emergence» был вдохновлен окружающим нас миром природы и сам представляет собой своеобразную вселенную - динамическое переплетение звуков, в котором легко различима каждая нить. Купер создает роскошное музыкальное произведение, объединяющее пост-рок, «интеллектуальный танец» (IDM), цифровое HD техно и приглушенную неоклассику.



В музыкальной программе Synthposium также примет участие уроженка Лондона начинающий продюсер, ди-джей и ведущая NTS Radio Набиа Икбал, более известная под псевдонимом Throwing Shade. По настоящему разносторонняя личность: магистр Кембриджского университета по истории Африки, защитница прав человека в ЮАР, обладательница черного пояса по каратэ, Throwing Shade обладает и завидным музыкальным портфолио, записываясь на таких лейблах, как Ominira и Ninja Tune. В ноябре 2014 года Throwing Shade получила заказ от британской галереи Тейт на создание музыкальной композиции для вручения премии Тернера. После этого она неоднократно давала концерты в залах галереи, а также в Институте современного искусства, кроме того, в последнее время Throwing Shade активно сотрудничает с художником Вольфганом Тиллманом, выступив на его инсталляции Tate Tanks в марте 2017 года. Не прекращая работу над собственными проектами, Throwing Shade в течение двух недель выходит в эфир радио NTS, где делится необычной музыкой со всего мира, знакомя слушателей с мелодиями, которых они никогда не слышали. Творчество Throwing Shade успели высоко оценить Pitchfork, Mixmag, Dummy, FACT, Guardian, FADER, DAZED, i-D, Crack, Clash, Quietus и Complex и многие другие.



Гости образовательной программы фестиваля смогут посетить лекцию британского писателя и консультанта Мэтью Суита о британских композиторах, создающих музыку для научно-фантастических фильмов. Мэтт - автор книг-бестселлеров Inventing the Victorians и The West End Front, ведущий подкастов, посвященных кино и философии на BBC Radio 3&4, автор колонок в Newsweek и Art Quarter. Мэтью Суит входил в состав жюри литературной премииCosta Book Award, и принимал участие в создании сериала Penny Dreadful (рус. «Страшные сказки») в качестве консультанта.



Лекция Мэтта «Британцы в космосе» посвящена британским композиторам-новаторам, для которых музыка - электронная или классическая - служит инструментом для описания, путешествий во времени и пространстве и неизведанных миров из научной фантастики. Мы поговорим о таких композиторах, как Артур Блисс, Тристрам Кэри, Делия Дербишир, Мика Леви, Элизабет Луйтенс, Дафна Орам и Стивен Прайс и о том, как создается саундтрек и как музыка меняет наше восприятие научно-фантастического фильма.



Последними достижениями технической мысли в области развития синтезаторов и модуляционных установок поделится команда London Modular. Начав свою карьеру с маленького магазинчика в промышленном районе Лондона, в настоящий момент они занимаются разработкой собственных установок, придумывают новые модели синтезаторов, дают концерты и мастер-классы по всему миру. В этом году, покинув душные неоновые клубы, London Modular переместились в залы галереи Тейт и музея Виктории и Альберта, заполняя залы гулом и свистом дуэта человека и машины, приводя динамику танцевальной музыки к идеалу модульного синтеза, и заставляя каждого, у кого есть уши, еще раз прочувствовать мощь нового формата звучания.



Полное расписание и билеты на сайте фестиваля.



Британский Совет - это международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Мы устанавливаем дружеский диалог и взаимопонимание между людьми Великобритании и других стран. Мы занимаемся проектами в сфере искусства, образования и английского языка и совместно с российскими и британскими партнерами ежегодно организуем масштабную программу культурных и образовательных мероприятий.



Команда Synthposium - это коллаборация активистов российской музыкальной индустрии, созданная под началом коммуникационного агентства Main In Main. Цель Synthposium - объединить на своей площадке электронных продюсеров, музыкантов, инженеров и производителей музыкального оборудования, а также любителей современной музыки и искусства. За три прошедших года в фестивале приняли участие 156 спикеров и артистов, чьи выступления увидели 7 тысяч посетителей. За это время Synthposium вышел за пределы узкоспециальной аудитории и вызвал интерес у широкой публики, его поддержали ряд крупных брендов, ведущие российские и западные СМИ.



