Synthposium 2017

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Synthposium 2017

09.08.2017


Synthposium 2017
С 24 по 27 августа 2017 в Москве пройдет IV фестиваль новой культуры, музыки и технологий Synthposium. Synthposium - это ежегодный фестиваль новой культуры, образовавшейся на стыке электронной музыки и технологий, и интерактивная площадка для демонстрации инженерной мысли, цифровых разработок и результатов творческого поиска самых актуальных талантов. В 2017 году Synthposium представит разнообразный лайнап с большим охватом музыкальных стилей и концепций. Экспериментальные звуковые ландшафты, техно, модульный синтез, импровизация, хаус, синтез электронных и акустических инструментов - малая часть из всего, что прозвучит на площадках фестиваля.

В Synthposium 2017 примут участие более 150 зарубежных и российских артистов. Дневная и ночная программы фестиваля развернутся на известных культурных площадках Москвы. В рамках лекционной программы, подготовленной главным образовательным партнером фестиваля Московской школой кино, 24 и 25 августа выступят ведущие представители индустрии музыки и звука, саунд-дизайнеры, звукорежиссеры, композиторы и артисты. Основная часть фестиваля с экспозицией и концертами пройдёт 26 и 27 августа в Центре современного искусства «Винзавод», одном из пионеров в области проведения масштабных фестивалей, который отмечает 10-летний юбилей. Серия ночных перформансов и вечеринок сосредоточится с пятницы по воскресенье в ключевых клубах города.

Британская программа в этом году разработана при поддержке Британского Совета в рамках Года науки и образования Великобритании и России 2017.

Хэдлайнером британской программы станет лондонский музыкант и генетик Макс Купер - уникальный исполнитель, творец, стремящийся включить в свои мультисенсорные представления эксперименты с эмоциональной танцевальной музыкой, искусный звуковой дизайн и визуальное сопровождение для проникновения в самую суть науки. Свое выступление на Synthposium Макс построит вокруг своего второго студийного альбома «Emergence», вышедшего в ноябре прошлого года и уже высоко оцененного критиками.

«Emergence» как альбом стал новым водоразделом в и без того впечатляющей карьере лондонского продюсера. Волнующая смесь клубного техно и «мерцающего» электронного эмбиента, альбом «Emergence» был вдохновлен окружающим нас миром природы и сам представляет собой своеобразную вселенную - динамическое переплетение звуков, в котором легко различима каждая нить. Купер создает роскошное музыкальное произведение, объединяющее пост-рок, «интеллектуальный танец» (IDM), цифровое HD техно и приглушенную неоклассику.

В музыкальной программе Synthposium также примет участие уроженка Лондона начинающий продюсер, ди-джей и ведущая NTS Radio Набиа Икбал, более известная под псевдонимом Throwing Shade. По настоящему разносторонняя личность: магистр Кембриджского университета по истории Африки, защитница прав человека в ЮАР, обладательница черного пояса по каратэ, Throwing Shade обладает и завидным музыкальным портфолио, записываясь на таких лейблах, как Ominira и Ninja Tune. В ноябре 2014 года Throwing Shade получила заказ от британской галереи Тейт на создание музыкальной композиции для вручения премии Тернера. После этого она неоднократно давала концерты в залах галереи, а также в Институте современного искусства, кроме того, в последнее время Throwing Shade активно сотрудничает с художником Вольфганом Тиллманом, выступив на его инсталляции Tate Tanks в марте 2017 года. Не прекращая работу над собственными проектами, Throwing Shade в течение двух недель выходит в эфир радио NTS, где делится необычной музыкой со всего мира, знакомя слушателей с мелодиями, которых они никогда не слышали. Творчество Throwing Shade успели высоко оценить Pitchfork, Mixmag, Dummy, FACT, Guardian, FADER, DAZED, i-D, Crack, Clash, Quietus и Complex и многие другие.

Гости образовательной программы фестиваля смогут посетить лекцию британского писателя и консультанта Мэтью Суита о британских композиторах, создающих музыку для научно-фантастических фильмов. Мэтт - автор книг-бестселлеров Inventing the Victorians и The West End Front, ведущий подкастов, посвященных кино и философии на BBC Radio 3&4, автор колонок в Newsweek и Art Quarter. Мэтью Суит входил в состав жюри литературной премииCosta Book Award, и принимал участие в создании сериала Penny Dreadful (рус. «Страшные сказки») в качестве консультанта.

Лекция Мэтта «Британцы в космосе» посвящена британским композиторам-новаторам, для которых музыка - электронная или классическая - служит инструментом для описания, путешествий во времени и пространстве и неизведанных миров из научной фантастики. Мы поговорим о таких композиторах, как Артур Блисс, Тристрам Кэри, Делия Дербишир, Мика Леви, Элизабет Луйтенс, Дафна Орам и Стивен Прайс и о том, как создается саундтрек и как музыка меняет наше восприятие научно-фантастического фильма.

Последними достижениями технической мысли в области развития синтезаторов и модуляционных установок поделится команда London Modular. Начав свою карьеру с маленького магазинчика в промышленном районе Лондона, в настоящий момент они занимаются разработкой собственных установок, придумывают новые модели синтезаторов, дают концерты и мастер-классы по всему миру. В этом году, покинув душные неоновые клубы, London Modular переместились в залы галереи Тейт и музея Виктории и Альберта, заполняя залы гулом и свистом дуэта человека и машины, приводя динамику танцевальной музыки к идеалу модульного синтеза, и заставляя каждого, у кого есть уши, еще раз прочувствовать мощь нового формата звучания.

Полное расписание и билеты на сайте фестиваля.

Британский Совет - это международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Мы устанавливаем дружеский диалог и взаимопонимание между людьми Великобритании и других стран. Мы занимаемся проектами в сфере искусства, образования и английского языка и совместно с российскими и британскими партнерами ежегодно организуем масштабную программу культурных и образовательных мероприятий.

Команда Synthposium - это коллаборация активистов российской музыкальной индустрии, созданная под началом коммуникационного агентства Main In Main. Цель Synthposium - объединить на своей площадке электронных продюсеров, музыкантов, инженеров и производителей музыкального оборудования, а также любителей современной музыки и искусства. За три прошедших года в фестивале приняли участие 156 спикеров и артистов, чьи выступления увидели 7 тысяч посетителей. За это время Synthposium вышел за пределы узкоспециальной аудитории и вызвал интерес у широкой публики, его поддержали ряд крупных брендов, ведущие российские и западные СМИ.

Анастасия Волкова

музыкальный стиль
авангард
страна
Великобритания, Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
07.08.2017Летний джаз-2017 в Клину - "Джаз на букву b"
23.07.2017Июль 2017-го на JazzWeek
11.07.2017Фестиваль Skolkovo Jazz Science 2017
08.07.2017Bohemia Jazz Fest 2017
22.06.201715-летний гитарист из Минска завершит «Джазовые вечера 2017»
17.06.2017Фолк-фестиваль "Музыка лета 2017" в Подмосковье
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com