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«Усадьба Jazz» вернется в Сочи с конкурсом молодых музыкантов

07.08.2017


«Усадьба Jazz» вернется в Сочи с конкурсом молодых музыкантов
С 12 по 16 сентября 2017 года на всесезонном городе-курорте «Горки город» на Красной Поляне в Сочи пройдет международный фестиваль «Усадьба Jazz Сочи».

В прошлом году крупнейший российский музыкальный open-air импровизационной музыки впервые прошел на высоте 1600 метров на горном курорте «Роза Хутор». На фоне горных вершин выступили группы Therr Maitz и Fruktbl, бразильская дива Ellen Oleria и коллектив Усадьба Jazz Band с финалистами проекта «Голос». Также здесь прошел форум профессионалов музыкальной индустрии и финал конкурса молодых исполнителей. Не секрет, что «Усадьба Jazz» уже долгие годы дает шанс самым перспективным и талантливым музыкантам. 250 исполнителей и коллективов участвовало в музыкальном конкурсе фестиваля в прошлом году; самых лучших из них (Shoo, «Цветочный15», Саша Фрид, Sofoli, «Пролетарское танго» и другие) можно было услышать на сценах «Усадьбы Jazz» в Архангельском 1 июня, а также на фестивальных сценах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Воронежа.

С 13 июля по 20 августа 2017 года любой вокалист, инструменталист или музыкальная группа, исполняющие джаз, соул, инди, этно, world music или близкую по стилю музыку, могут подать заявку на участие и выйти в финал конкурса. Работы будут оценивать посетители сайта usadba-jazz.online и профессиональное жюри под руководством президента и основателя фестиваля Марии Семушкиной.

«К нам ежегодно поступает сотни заявок на фестиваль, что доказывает в очередной раз, как много молодых интересных музыкантов в России, - поделилась Мария Семушкина. - Каждый из них нуждается в профессиональной поддержке, в рекомендациях по продвижению и в раскрутке. Мы проводим конкурс-форум в «Горки Городе», чтобы собрать лучших молодых музыкантов в сфере импровизационной музыки, а также профессионалов музыкального мира в одном пространстве, в прекрасной атмосфере, на лучшем российском горном курорте для того, чтобы объединиться ради развития музыкальной культуры России, ради нашего будущего».

Одними из участников фестиваля станут Нино Катамадзе & Insight (Грузия), финалистка шоу «Голос» АРЦВИК и покорившие московскую публику 1 июля в Архангельском Ezra Collective (Великобритания).

Официальный сайт: http://usadba-jazz.ru/

Официальный сайт конкурса: http://usadba-jazz.online/

Дополнительная информация: +7-(499)-248-3605 ( )

страна
Россия
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