77 часов Эсперансы Сполдинг



Четырехкратная обладательница Грэмми, 33-х летняя американская джазовая басистка, певица и композитор Эсперанса Сполдинг (Esperanza Spalding) готовится в сентябре 2017 года записать свой новый альбом. У проекта уже есть название: Exposure, уже известно, что в альбом войдут десять композиций. Вроде бы все, как у любого другого музыканта, но вот то, как собирается Эсперанса осуществить эту запись пока не делал еще никто.



На всю запись Сполдинг отвела себе 77 часов. Начало работы в студии намечено на 9-00 12 сентября. В это время в студии займут места Эсперанса, ее коллеги и гости. И с первой секунды все 77 часов, весь процесс работы над альбомом, включая перерывы на сон, отдых и перекусы, будет транслироваться нон-стоп на весь мир с помощью Facebook Live. Во всем мире все желающие смогут не только наблюдать за процессом, но и комментировать его, передавать Эсперансе какие-то свои идеи и предложения. После записи альбом будет издан ограниченным тиражом в виде компакт-диска и виниловой пластинки лейблом Concord Records.



Сполдинг считает, что такой необычный подход придаст и ей, и ее музыкантам дополнительную энергию, усилит импровизационные импульсы и придаст записи невиданную доселе спонтанность. От себя добавим, что это еще и беспрецедентный рекламный ход. Любопытно, какие результаты Exposurе принесет в творческом плане.



Леонид Аускерн



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

США

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