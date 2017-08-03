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Алеаторика джаза: Джаз в советском кино

03.08.2017


Алеаторика джаза: Джаз в советском кино
6 августа в 19:00 в рамках нового цикла «Алеаторика джаза» состоится лекция-концерт «Джаз в советском кино» с участием двух очень уважаемых в музыкальном мире людей — главного редактора журнала и портала «Джаз.ру» Кирилла Мошкова и великолепного пианиста и народного Артиста России Даниила Крамера. Бессменный ведущий цикла — Павел Аладышев.

В августе мы решили расширить границы до полной импровизации и поэтому начинаем новый цикл наших традиционных музыкальных встреч. Обновили мы и название — теперь по воскресеньям в Летнем Пионере в Парке Сокольники вас ждет Алеаторика джаза! Алеаторика — музыкальный термин, который предполагает неопределённость или случайную последовательность музыкальных элементов при сочинении или исполнении произведения. И если раньше мы старались исследовать джаз во всех его проявлениях, то теперь и вовсе не ограничены никакими рамками — ждите внезапностей и сюрпризов.

Участники встречи: Даниил Крамер — выдающийся пианист, педагог, композитор и продюсер. Народный артист России. Кирилл Мошков — российский журналист, джазовый обозреватель, писатель, музыкант, издатель и главный редактор журнала «Джаз. Ру» и одноименного джазового портала.

Начало 6 августа в 19:00.

Место проведения: Летний Пионер в Парке Сокольники.

Москва, Митьковский проезд, 10.

Вход бесплатный по регистрации.

Павел Аладышев

страна
Россия
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