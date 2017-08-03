Алеаторика джаза: Джаз в советском кино

6 августа в 19:00 в рамках нового цикла «Алеаторика джаза» состоится лекция-концерт «Джаз в советском кино» с участием двух очень уважаемых в музыкальном мире людей — главного редактора журнала и портала «Джаз.ру» Кирилла Мошкова и великолепного пианиста и народного Артиста России Даниила Крамера. Бессменный ведущий цикла — Павел Аладышев.
В августе мы решили расширить границы до полной импровизации и поэтому начинаем новый цикл наших традиционных музыкальных встреч. Обновили мы и название — теперь по воскресеньям в Летнем Пионере в Парке Сокольники вас ждет Алеаторика джаза! Алеаторика — музыкальный термин, который предполагает неопределённость или случайную последовательность музыкальных элементов при сочинении или исполнении произведения. И если раньше мы старались исследовать джаз во всех его проявлениях, то теперь и вовсе не ограничены никакими рамками — ждите внезапностей и сюрпризов.
Участники встречи:Даниил Крамер — выдающийся пианист, педагог, композитор и продюсер. Народный артист России. Кирилл Мошков — российский журналист, джазовый обозреватель, писатель, музыкант, издатель и главный редактор журнала «Джаз. Ру» и одноименного джазового портала.
Начало 6 августа в 19:00.
Место проведения: Летний Пионер в Парке Сокольники.