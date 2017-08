Концерт импровизационного музыкального проекта NO CLUE



10 августа в московском Музее Вадима Сидура состоится концерт импровизационного музыкального проекта NO CLUE.



NO CLUE (дословно – «без подсказки») – это союз трёх импровизаторов, производящий на свет музыку настоящего момента. Действуя спонтанно, без какого-либо плана, участники трио создают звучания, не имеющие ни малейшего шанса быть повторенными. Хрупкость этого момента, погружение в бесконечно текущее время – это игра, в которой может произойти всё, что угодно.



Участники:



Дмитрий Бурцев – экспериментальный музыкант из Москвы. Выпускник композиторского факультета Московской консерватории (класс В.Г. Тарнопольского), композитор, аккордеонист, импровизатор, саунд-артист. Участвовал в фестивале современной музыки «Другое пространство» (2014), проекте «Artинки с выставки» в рамках фестиваля современного театра NET (2014), проекте Бориса Юхананова «Золотой Осел» (2016). Студент Пятой Международной Академии молодых композиторов в городе Чайковский (2016). Среди исполнителей его музыки – Сергей Чирков, Наталья Пшеничникова, Владимир Горлинский, ансамбль Студия Новой Музыки. В 2016 году – со-куратор фестиваля импровизационной музыки «set·by·set», проходившего в МГК им. Чайковского. Как импровизатор выступал со многими представителями российской сцены свободной импровизации, среди которых Роман Столяр, Алексей Сысоев, Алексей Борисов, Катя Рекк, Юрий Яремчук, Владимир Горлинский и многие другие.



Алексей Круглов – один из лидеров московской импровизационной сцены, саксофонист, композитор, режиссер-постановщик, поэт, лидер ансамбля «Круглый бенд». Выпускник РАМ им. Гнесиных, лауреат различных всероссийских и международных конкурсов, обладатель президентской стипендии «Новые имена» (1998). В 2004 по программе «Открытый мир» стажировался в США (Тихоокеанский Калифорнийский институт Дейва Брубека). Развивает свои идеи в области нового искусства, разрабатывая авторскую художественную систему. Автор программ инструментальной музыки и литературно-музыкальных проектов (на стихи Есенина, Высоцкого, Маяковского, Пушкина, Мандельштама, Лермонтова, Тредиаковского и др.). Круглов выступает в совместных проектах с актерами, художниками, поэтами, концертирует во многих городах России и за рубежом на различных площадках – от джазовых клубов до филармонических сцен, представляя проекты разностилевой и полижанровой направленности. Со своей группой, а также как солист, Алексей Круглов выступал на многочисленных фестивалях джазовой, авангардной, экспериментальной и академической музыки. Дискография музыканта насчитывает около трёх десятков альбомов.



Роман Столяр – новосибирский композитор и пианист, интересы которого простираются от современной композиции до спонтанной музыкальной импровизации. Он участвовал в фестивалях и конференциях, посвящённых джазовой и импровизационной музыке в двадцати странах мира, включая США, Китай, Японию и страны Европы, вёл семинары и мастер-классы по коллективной импровизации в учебных заведениях России, Швейцарии, Франции, Италии и Америки, на независимых площадках Германии и Австрии. В списке имён музыкантов, с которыми сотрудничал Роман Столяр – известные импровизаторы, среди них – Уильям Паркер, Доминик Дюваль, Оливер Лейк, Винни Голиа, Томас Бакнер, Сьюзен Аллен, Ассиф Цахар и многие другие.



музыкальный стиль

авангард

страна

Россия

Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 21.08.2017 Duo Zikr отпразднует 25-летие концертами в России и Европе

28.07.2017 3 августа в музее Вадима Сидура - концерт «ELEKTRO-SCHNIT / ЭЛЕКТРО-ШНИТ»

04.07.2017 Blue Note Jazz Club: теперь и в Рио

28.06.2017 Перформанс и концерт импровизационной музыки «Private.Solo.Talk»

05.06.2017 ASET - акустический концерт-квартирник в Scenario Cafe

30.05.2017 Концерт на Манежной площади «Recollections»