Фестиваль сефардской музыки в Нью-Йорке

24, 27 и 28 августа в Нью-Йорке состоится первый американский фестиваль сефардской музыки, организованный Дэвидом Сереро под эгидой Американской Сефардской федерации. Все концерты фестиваля пройдут в Центре Еврейской Истории. Сам Дэвид заявил в этой связи: «Миссия этого фестиваля состоит в том, чтобы собрать таланты из разных уголков нашей планеты, чтобы представить во всем разнообразию сефардскую музыку прошлого в ее современном звучании. Я горд, что нам удастся показать и чисто сефардские песни, и и смесь сефардской музыки с джазом и арабской музыкой, джаз в сефардском стиле, сефардское влияние на оперное искусство.» Надо добавить, что сефардская культура – это культура евреев, расселившихся после изгнания из Испании в конце пятнадцатого века по странам Северной Африки, Турции, Балканского полуострова. Сефарды унесли с собой свой язык ладино, близкий к средневековому испанскому, и культуру, в которой сильно влияние, как арабского, так и испанского искусства.



Сам Сереро (David Serero), известный оперный певец и киноактер, участвовавший во многих спектаклях и фильмах, исполнявший партии Отелло и Шейлока в операх в сефардском стиле, выступит на фестивале 28 августа. А откроют фестиваль 24 августа выступления гитариста и певца Джерарда Идери (Gerard Edery) с программой «Три религии, три судьбы» и певицы с берберско-еврейскими корнями Франсуаз Атлан (Françoise Atlan) с андалузскими и сефардскими песнями. Наиболее представительным станет второй день фестиваля, 27 августа, когда выступят поющая на ладино Сара Аресте (Sarah Aroeste), ансамбль арабского джаза Nashaz, Адам Маалуф и группа Future Tribe, американский исполнитель джазовых стандартов Стивен Чера (Steven Chera) и вновь Джерард Идери. В заключительный день фестиваля наряду с Дэвидом Сереро выступит израильско-американский джазовый трубач бухарского происхождения Итамар Борохов (Itamar Borochov).



Леонид Аускерн

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